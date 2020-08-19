集雅社2.5億可轉換公司債 8月20日開始受理競拍

集雅社（2937）將發行有擔保可轉換公司債，總面額為2.5億元，每張發行面額10萬元整，共計發行2,500張，依法保留承銷總數15%，其餘2,125張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為104元，預計8月20日起3個營業日進行投標，8月26日開標，9月4日在櫃檯買賣中心掛牌。

富邦證表示，集雅社成立於1994年，主要經營各種影音、家電及數位3C之商品買賣業務，是國內具有營運規模的影音家電通路商，目前在全台擁有51間百貨專櫃及門市，包括新光三越、遠東百貨、漢神百貨及購物中心等連鎖體系，百貨商場的滲透率極高。

此外，集雅社也拓展電子商務銷售及商用工程，具備實體與網路等多元銷售通路供消費者選擇，各通路呈列產品多樣且較為新種，提供消費者一站式購足服務。

，集雅社秉持「為風格發聲」的品牌精神，重視顧客體驗服務，全台設置精緻舒適的展場櫃位及專業的試聽體驗空間，以滿足中高端消費族群的需求。

集雅社今年上半年營收12.43億元，年增21.81%、稅後純益0.49億元，每股純益(EPS)1.5元，創歷史新高；預計至年底，百貨通路可望再展店3~4間，年底目標54間，明年將以3~4間的速度持續展店。

富邦證表示，集雅社今年下半年在新展店面、提升產品市佔率、電商布局及擴展商用工程等業務積極拓展下，將有利延續上半年動能，加上政府振興三倍券熱潮，營收獲利將可望連續成長。

富邦證資深副總吳春敏表示，集雅社這次募集資金作為擴展新店及充實營運資金之用，可望擴大營運規模及競爭力；這次集雅社一以轉換溢價率114.68%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為39元，發行期間為3年，並設計2年依面額100.5006%賣回予發行公司。