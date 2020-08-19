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近七成台灣人自認浪費食物 星展發起食物零浪費倡議

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
星展集團發起食物零浪費倡議，呼籲大眾重視剩食議題，採取行動。圖／星展銀行提供
星展集團發起食物零浪費倡議，呼籲大眾重視剩食議題，採取行動。圖／星展銀行提供

全球人口76億，並持續快速增加中，糧食短缺是遲早的問題，當全球每年有高達13億噸的食物從採收到消費的過程中被浪費，卻同時有8.2億人口面臨飢餓問題，減少食物浪費已是可不容緩問題，星展集團發起「食物零浪費」（ ZeroFoodWaste）倡議，並於最新星展微電影中探討食物分配，希望發揮正面影響力，呼籲大眾重視剩食議題，採取行動。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，星展集團明訂「負責任的銀行業務」、「負責任的商業實務」與「創造社會影響力」三大永續發展重心，除了結合金融本業，積極參與綠色貸款、推出綠色存款與發行由生物可分解材質製作的星展永續卡外，更透過系列內、外部活動倡議「食物零浪費」。

過去三個月已成功號召同仁團購因疫情影響無法出口的水蜜桃，同時發起即期鮮乳試飲活動，拯救2,500公斤的蔬果和44萬毫升的鮮奶免於銷毀，成效卓著。

為瞭解台灣民眾對食物浪費議題的認識與態度，星展銀行（台灣）於7月24日至31日在LINE官方帳號進行線上調查，並成功蒐集1萬名民眾回覆。調查顯示，約有94%受訪者表示「非常在意或在意」食物浪費議題，但在日常生活中，卻有67%受訪者認為自己「經常浪費食物」。

進一步詢問受訪者認為食物浪費是如何產生時，絕大多數受訪者指出原因為「買太多、吃不完」（89%），遠高於「生產供過於求」（45%）、「運送與保存不當」（40%）和「食材不符合加工製造的標準」（23%）。

另外，「（點菜）少點一些、少煮一些」（82%）、「打包食物在下一餐使用」（68%）和「結集剩下食材重新轉變為下一餐」（44%），則是受訪者最願意減少食物浪費的方式。

羅綸有表示，根據調查結果，可以發現國人雖然普遍重視食物浪費議題，但仍缺乏具體行動。為了教育社會大眾減少食物浪費的觀念和方法，星展銀行（台灣）整合企業資源，透過「倡議」（Advocate）、「活化」（Activate）、「串聯」（Ally）等「3A」主軸，積極招募剩食食譜、舉辦即期蔬果團購、推廣醜蔬果果汁，同時培育以減少食物浪費為公益主軸的社會企業，攜手員工、客戶和社企夥伴，從食物旅程的各個環節預防剩食產生，並透過再製、再利用，極大化糧食價值。

星展銀行 剩食

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