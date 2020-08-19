後疫情時代 留意兩大保障風險

隨國內新冠肺炎疫情受到控制，國人生活禁令不再緊繃。不過這波疫情也普遍增強民眾的風險意識，各家保險公司快速應變，推出保單相關放寬措施，連帶地也促進健康醫療險的成長。隨著疫情趨於平穩，民眾生活回歸常軌之際，民眾後疫情時代的保險規畫可留意三重點。

南山人壽指出，後疫情時代仍要保有危機意識，定期檢視自己的保障，以市場上防疫保單為例，一年到期的保障是否可延續？保險額度是否足夠？是否需要轉為終身險等；而保險保障的類型也不只還包括壽險、重大疾病險、長期照顧險等。

台灣人壽提醒注意兩大保障風險。首先是「醫療風險」，赴醫院治療時，若產生健保不給付的額外雜項花費就得自行吸收，以險種來說可以實支實付醫療險支應，在保險額度內以醫院收據來和保險公司申請理賠；依目前醫療水準評估，建議理想住院日額應於三千元以上，雜費額度應不低於十五萬元。

第二是「失能風險」，在這次新冠肺炎案例中，有少部分患者出院後出現不可逆的症狀，例如肺纖維化，致嚴重喪失工作能力，可能已符合失能險理賠認定，此時保險公司將每月或一筆給付保險金，彌補收入中斷損失；以目前外籍看護每月費用為參考，換算保險金額月給付金應不低於三萬元。

南山人壽表示，市場先前推出的防疫保單大多為一年期，但國際疫情仍然險峻，沒有人可以預料疫情是否會再捲土重來，加上新冠肺炎的治療藥物及疫苗尚未研發完成，建議可選擇終身型健康醫療險，讓保障持續。

此外，民眾從這次疫情也了解到要保持健康、增加抵抗力或免疫力，可善用保險公司的促進健康具外溢獎勵效果的保單，除提供醫療保障外，也可幫民眾做好健康管理。