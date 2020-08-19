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永豐金證 教戰ETF投資

經濟日報 / 周克威
存股標的高價股紅了，「豐存股」台美雙市場ETF最熱門。永豐金證券／提供
存股標的高價股紅了，「豐存股」台美雙市場ETF最熱門。永豐金證券／提供

存股量能持續成長，存股標的怎麼選，熱門標的有哪些？永豐金證券表示，分析「豐存股」平台7月資料，台、美股市都由指數型ETF成為存股族的首選，台股前十大熱門標的中，不只是買高殖利率股，高成長性的高價股亦獲青睞；而美股存股前十大排名中，ETF多達五檔，其他均為引領全球的龍頭型企業。

永豐金證券表示，隨著年輕投資人增加，股市熱，強勢股權值股股價創新高，投資人想進場搶搭這一波多頭，面對一張數十萬元的個股，礙於資金或風險考慮而無法下手買入完整1,000股（一張），定期定額存股，成為進入市場的最佳敲門磚。

如何挑選存股標的，根據永豐金「豐存股」的最新分析，7月台股存股前20名熱門存股中，ETF多達八檔，追蹤指數包括台股、債券、美股及陸股，投資ETF等同一次存入一籃子幾十檔權值股，而且走勢跟隨指數；其他熱門個股涵蓋電子、金控等。

此外、高成長高價股也登上存股族的選項中，在「豐存股」前十名的存股標的中，市場關注的半導體龍頭也受存股族喜愛，百元以上的標的有三檔均為電子股，投資人看好科技產業長期成長機會，面對一張幾十萬的股票，以3,000元就可以小額存起來當起高價股的股東，成另一種投資存股策略。

美股方面，永豐金「豐存股」分析，ETF吸引存股族垂青，追蹤指數相當多元，從那斯達克、S&P 500、黃金礦業、半導體都有；在個別公司部份，台灣投資人的選擇以領先全球的創新與龍頭企業為主，包括科技創新龍頭、娛樂、購物連鎖、平台電商、金融等。

永豐金證券表示，台灣電子股多屬美股大廠供應鏈的一環，存美股能順勢布局美股原廠標的，打造完整的台美股投資產業鏈，強化個人資產布局。

美股 永豐金 ETF

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