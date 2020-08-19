綠色金融2.0 金管會年底前開放永續債

金管會昨（18）日公布新版綠色金融行動方案，年底前將開放永續債券發行，並要求機構投資人將ESG（環境永續、社會永續、公司治理）納入投資評估決策流程，及擴大企業社會責任報告書（CSR）編制對象等，以鼓勵企業重視ESG。

並在明年底前針對永續金融作出定義，以避免各種金融商品「漂綠」。

為強調對永續金融的重視，金管會主委黃天牧昨天親自主持記者會公布「綠色金融行動方案2.0」，他表示，ESG是國際間不能忽視的議題，希望台灣朝此方向努力，讓台灣的永續金融可以跟各國並駕齊驅。

方案共有八大面向，38項措施，包括第一，資本市場籌資面向，重點包括年底前開放可持續發展債券（永續債券）的發行。

第二，投資面向，包括年底前修正機構投資人盡職治理守則，要求機構投資人將ESG議題納入投資評估決策，強化與被投資公司對ESG議題的對話跟互動，藉以促使企業重視ESG。

第三，資訊揭露面向，包括研議擴大CSR應取得第三方驗證的上市櫃公司範圍，目前只有食品業，CSR須經會計驗證，將來將擴大須有第三方驗證的適用範圍。

第四，審慎監理面向，未來將協助金融機構做氣候變遷的情境分析，及相關的壓力測試。第五，授信面向，包括鼓勵金融機構辦理永續金融的融資等。第六，國際鏈結及誘因機制面向，為避免各種金融商品紛紛「漂綠」，自稱是綠色金融商品，明年底將針對永續金融作出定義。第七、人才培育面向。第八，促進綠色金融商品或服務深化發展面向。