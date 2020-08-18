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玉山金不併壽險…資本強度擺第一
台新金宣布併購保德信人壽，沒有壽險子公司的玉山金控，在法說會上被問到未來是否考慮併購壽險？玉山金新任總經理陳美滿說，玉山金獲利一直穩定，目前狀況下，穩健度、資本強度會相對較為重要，在台灣，壽險業要面對 IFRS17，並不容易，市場的確一直有機會（併購壽險機會），但評估後，至今尚未找到適合對象。
玉山銀董事長黃男州說，玉山金控面對併購是看緣分跟時機，不管是銀行、證券、保險，但目前是沒有任何併購計畫。
陳美滿認為，主管機關所以對壽險謹慎以對，其實在於壽險業資產與負債不能平衡，在這樣的一段時間，相信會有很多變化，假設每次投資股票的股價上漲、增加獲利，但也要看淨值算法，此外，會計計算中最重要還在於匯率，這也是較為困難之處。
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