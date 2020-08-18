國壽責任投資 驅動永續力

國泰人壽為國內最大機構投資人，對於氣候變遷議題的關切也走在企業的最前端，從2017年起連續三年與國泰金控共同舉辦氣候變遷論壇，並透過責任投資的力量，以議合的方式，推動被投資公司重視氣候變遷議題，為改善全球暖化盡企業公民應有的責任。

國泰人壽副總林士喬表示，比較簡單、比較多投資機構採用的責任投資作法是負面排除，機構投資人設定一定的標準，當被投資公司ESG不符合標準，就排除在投資清單之外。

但國泰認為負面排除方式不夠積極，因此採取正面態度，主動跟被投資公司「議合」，以循序漸進方式讓他們了解氣候變遷，主動降低排碳量及願意管理氣候相關風險。

該如何跟被投資公司議合？林士喬表示，一開始沒有經驗，因此國泰加入國際倡議活動，例如Climate action 100+及CDP的Non -Disclosure Campaign(NDC)，希望將國際議合經驗帶進台灣，且2019年國泰在ND C的議合成功率讓台灣名列全球第九，也讓台灣企業的永續努力被國際看見。

林士喬不諱言，國內有少數幾家名列全球百大排碳的企業，這些公司也在國壽的投資清單中；身為國內最大投資機構，國壽希望發揮投資影響力，讓他們以更積極態度面對自己的減碳責任，很欣慰這些企業多數有正面回應，從更透明地揭露碳排放，再設定減碳目標，國泰則會持續追蹤企業落實程度。

除一對一議合外，林士喬表示，國壽也採集體議合方式，自發性地舉辦氣候變遷論壇，從2017年邀請美國前副總統高爾來台與企業交流，到2019年與證交所合作，期望與台灣所有企業共同為氣候變遷的因應與調適努力。

林士喬表示，2018年美國發生加州史上最具破壞性的營溪大火，讓PG&E聲請破產保護、債券一路崩跌，許多機構投資人蒙受損失，2019年9月澳洲森林大火延燒四個月。兩場怵目驚心的大火，原因都和氣候變遷脫不了關係，也燒出了全球機構投資人對氣候變遷的重視。

喊話政府 訂碳揭露制度

國泰人壽是台灣第一家揭露投資組合碳足跡的業者，但在揭露的同時，也有感於國內對於碳管理制度尚未明確，國壽表示，如有明確的碳揭露制，讓企業在相同標準下公開透明地揭露碳排放資訊，而企業在具體知道自己的表現後，才能擬訂正確的減量目標及策略。

碳揭露分為三個範疇，林士喬表示，對於機構投資人來說，應著重在範疇三的「其他間接溫室氣體」即投資組合碳足跡，由於這牽涉到被投資公司的排碳狀況，希望被投資公司揭露碳排放時，可以清楚說明揭露涵蓋範圍，還有哪些沒有被揭露，否則機構投資人無法去衡量或比較個別企業的狀況。

如果一家企業碳揭露不完整，出現前後年度不一致狀況，假設次年度比前一年度揭露涵蓋範圍突然變大，投資人在計算投資組合的排碳量時，將無法準確地衡量自身投資對環境的衝擊；為避免讓投資人無法掌握投資組合的排碳狀況，林士喬呼籲企業應正確客觀地揭露碳排數據。

在法規面，林士喬表示，雖然溫管法已實施，但有些企業表達願意減碳，卻不知道排碳額度標準為何，如果政府能趕緊將溫管法中關於排碳額度制訂出來，企業就會有所依循，按照這個標準逐步減少碳排。

林士喬說，當法律不夠健全，碳排放對企業就只是外部成本和外部風險，唯有在法規制度要求及明確的法令標準，企業才會把碳排放納入企業內部成本，才會有壓力，也才會有碳交易市場。

下一步 設太陽能專案公司

在氣候變遷議題上，發展再生能源一直是各界關注焦點，國泰人壽在這領域著墨甚深，今年將設立太陽能投資公司，積極尋找太陽能電廠開發案源。

國泰人壽副總林士喬表示，國泰於再生能源方面的投資在業界起步算早，2014年與友達及保險同業合作，投資太陽能電廠星河能源；由於投資太陽能電廠對社會、環境有幫助，還有不錯的投資報酬率，2016年再與新日光、中美晶及開陽等公司合作，以專案運用公共投資方式，更積極開發太陽能電廠投資。