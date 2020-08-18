聽新聞
test
0:00 / 0:00

國壽責任投資 驅動永續力

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導
國泰人壽副總林士喬 記者潘俊宏／攝影
國泰人壽副總林士喬 記者潘俊宏／攝影

國泰人壽為國內最大機構投資人，對於氣候變遷議題的關切也走在企業的最前端，從2017年起連續三年與國泰金控共同舉辦氣候變遷論壇，並透過責任投資的力量，以議合的方式，推動被投資公司重視氣候變遷議題，為改善全球暖化盡企業公民應有的責任。

國泰人壽副總林士喬表示，比較簡單、比較多投資機構採用的責任投資作法是負面排除，機構投資人設定一定的標準，當被投資公司ESG不符合標準，就排除在投資清單之外。

但國泰認為負面排除方式不夠積極，因此採取正面態度，主動跟被投資公司「議合」，以循序漸進方式讓他們了解氣候變遷，主動降低排碳量及願意管理氣候相關風險。

該如何跟被投資公司議合？林士喬表示，一開始沒有經驗，因此國泰加入國際倡議活動，例如Climate action 100+及CDP的Non -Disclosure Campaign(NDC)，希望將國際議合經驗帶進台灣，且2019年國泰在ND C的議合成功率讓台灣名列全球第九，也讓台灣企業的永續努力被國際看見。

林士喬不諱言，國內有少數幾家名列全球百大排碳的企業，這些公司也在國壽的投資清單中；身為國內最大投資機構，國壽希望發揮投資影響力，讓他們以更積極態度面對自己的減碳責任，很欣慰這些企業多數有正面回應，從更透明地揭露碳排放，再設定減碳目標，國泰則會持續追蹤企業落實程度。

除一對一議合外，林士喬表示，國壽也採集體議合方式，自發性地舉辦氣候變遷論壇，從2017年邀請美國前副總統高爾來台與企業交流，到2019年與證交所合作，期望與台灣所有企業共同為氣候變遷的因應與調適努力。

林士喬表示，2018年美國發生加州史上最具破壞性的營溪大火，讓PG&E聲請破產保護、債券一路崩跌，許多機構投資人蒙受損失，2019年9月澳洲森林大火延燒四個月。兩場怵目驚心的大火，原因都和氣候變遷脫不了關係，也燒出了全球機構投資人對氣候變遷的重視。

喊話政府 訂碳揭露制度

國泰人壽是台灣第一家揭露投資組合碳足跡的業者，但在揭露的同時，也有感於國內對於碳管理制度尚未明確，國壽表示，如有明確的碳揭露制，讓企業在相同標準下公開透明地揭露碳排放資訊，而企業在具體知道自己的表現後，才能擬訂正確的減量目標及策略。

碳揭露分為三個範疇，林士喬表示，對於機構投資人來說，應著重在範疇三的「其他間接溫室氣體」即投資組合碳足跡，由於這牽涉到被投資公司的排碳狀況，希望被投資公司揭露碳排放時，可以清楚說明揭露涵蓋範圍，還有哪些沒有被揭露，否則機構投資人無法去衡量或比較個別企業的狀況。

如果一家企業碳揭露不完整，出現前後年度不一致狀況，假設次年度比前一年度揭露涵蓋範圍突然變大，投資人在計算投資組合的排碳量時，將無法準確地衡量自身投資對環境的衝擊；為避免讓投資人無法掌握投資組合的排碳狀況，林士喬呼籲企業應正確客觀地揭露碳排數據。

在法規面，林士喬表示，雖然溫管法已實施，但有些企業表達願意減碳，卻不知道排碳額度標準為何，如果政府能趕緊將溫管法中關於排碳額度制訂出來，企業就會有所依循，按照這個標準逐步減少碳排。

林士喬說，當法律不夠健全，碳排放對企業就只是外部成本和外部風險，唯有在法規制度要求及明確的法令標準，企業才會把碳排放納入企業內部成本，才會有壓力，也才會有碳交易市場。

下一步 設太陽能專案公司

在氣候變遷議題上，發展再生能源一直是各界關注焦點，國泰人壽在這領域著墨甚深，今年將設立太陽能投資公司，積極尋找太陽能電廠開發案源。

國泰人壽副總林士喬表示，國泰於再生能源方面的投資在業界起步算早，2014年與友達及保險同業合作，投資太陽能電廠星河能源；由於投資太陽能電廠對社會、環境有幫助，還有不錯的投資報酬率，2016年再與新日光、中美晶及開陽等公司合作，以專案運用公共投資方式，更積極開發太陽能電廠投資。

今年國泰進一步成立太陽能投資公司，希望透過這個平台，讓更多業者參與。林士喬表示，已向金管會保險局申請設立太陽能投資公司，主管機關核准後就可以運作。不只是太陽能電廠，國泰人壽在改善氣候變遷議題上的投資，還包括再生能源、電動車、綠建築、LED和綠色債券等。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國泰人壽 太陽能電廠 碳排放 氣候變遷 再生能源 國壽

延伸閱讀

ESG ETF規模衝破300億

街口攜手國壽 推出網路投保全新繳費方式

300萬學生保險國壽續承保 盈虧改政府負擔

國壽印尼踩雷 認賠140億

相關新聞

黃男州：打造玉山版螞蟻金服

玉山銀行董事長黃男州昨（18）日出席玉山金控第2季法人說明會，他指出，面對疫情與數位金融發展，玉山金要做到中國大陸「螞蟻...

綠色金融2.0 金管會年底前開放永續債

金管會昨（18）日公布新版綠色金融行動方案，年底前將開放永續債券發行，並要求機構投資人將ESG（環境永續、社會永續、公司...

康友爆雷 波及四銀行

昔日生技股王康友-KY驚爆財務危機，多家銀行借錢給康友，金管會銀行局昨（18）日表示，到8月11日止，銀行對康友的授信餘...

康友案 證交所啟動跨境查核

康友-KY爆發掏空案，臺灣證券交易所指出，目前已啟動跨境查核機制，確認目前財務業務情形，並將加強查核KY公司今年上半年度...

王道銀創新服務 奪最佳網路銀行

王道銀行榮獲卓越雜誌2020年卓越銀行評比之「最佳網路銀行獎」，表彰王道銀行（O-Bank）透過數位金融科技提供創新產品...

壽險前七月 初年保費減29％

壽險公會昨（18）日公布今年前七月壽險業績統計，受到降息及金管會多項政策影響，整體壽險業初年保費（FYP）收入含負債項下...

美元投資型商品 買氣回升

金管會昨（18）日公布上半年外幣保單銷售情況，受惠資本市場轉好，美元投資型保單買氣回升，不再衰退，整體美元保單減幅也明顯...

國壽責任投資 驅動永續力

國泰人壽為國內最大機構投資人，對於氣候變遷議題的關切也走在企業的最前端，從2017年起連續三年與國泰金控共同舉辦氣候變遷...

富邦金登國際榜 三度蟬聯500大企業

富邦金控再獲國際肯定！《財星（Fortune）》雜誌10日公布2020年全球500大企業（Fortune Global ...

玉山金不併壽險…資本強度擺第一

台新金宣布併購保德信人壽，沒有壽險子公司的玉山金控，在法說會上被問到未來是否考慮併購壽險？玉山金新任總經理陳美滿說，玉山...

康友掏空案 四家國銀曝險8.59億元

生技股康友-KY（6452）爆出掏空案，金管會銀行局昨公布，截至八月十一日，共有四家國銀貸款給康友(不包含子公司)，包含...

康友-KY恐下市 會計師：業界不可能接手財報

康友-KY（6452）眾多高層請辭、財報未能如期出爐，並遭原委任的勤業眾信聯合會計師事務所終止委任關係，今（18）日起已...

熱門新聞

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

台新併購保德信 沒有壽險的玉山金下一步這麼做...

康友-KY爆財務危機 踩雷銀行恐損失15億元

紅色供應鏈勢力崛起 可成：當台廠塑膠做的？

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。