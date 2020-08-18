康友掏空案 四家國銀曝險8.59億元

生技股康友-KY（6452）爆出掏空案，金管會銀行局昨公布，截至八月十一日，共有四家國銀貸款給康友(不包含子公司)，包含遠東銀行、安泰銀行、華南銀行及永豐銀行，合計共高達八點五九億元。

銀行業者透露，康友自八月十一日起出現還款不正常的情形，四家銀行中以安泰銀曝險較高。安泰銀表示，目前對康友曝險約為六點七億元；遠東商銀也表示，目前統計持有債權扣除備償擔保約為九百萬美元。

永豐銀行則表示，康友所借款項，截至目前每月都有依約還款，康友在今年三月已清償部分債務，目前尚有約一點六億元待清償；華南銀行表示，對康友曝險金額約近兩億元，是透過國際金融業務分行（OBU）進行的美元貸款，九成為無擔保放款，一成以存款設定抵押，後續會先收回存款抵押部分，其餘規劃在八月先提列兩成呆帳，同時也會進行法律追訴，看還有哪些資產可追討。