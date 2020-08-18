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康友-KY恐下市 會計師：業界不可能接手財報

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
康友董事長黃文烈失聯涉掏空七億潛逃星加坡。圖／資料照片
康友董事長黃文烈失聯涉掏空七億潛逃星加坡。圖／資料照片

康友-KY（6452）眾多高層請辭、財報未能如期出爐，並遭原委任的勤業眾信聯合會計師事務所終止委任關係，今（18）日起已遭證交所處分停止買賣。一位不具名會計師表示，能交代財報的康友高層都已經消失，會計師沒有查核對象，業界不可能接手此案，恐怕將在六個月後走向下市。

康友董事長黃文烈不知去向，台北地檢署更認定其中國大陸子公司「六安華源製藥」涉財報不實，今日已約談康友原委任會計師施景彬、江明南及相關人士。

二位會計師所屬的勤業眾信聯合會計師事務所今日發布聲明，強調針對「前審計客戶」已就原查核時取得的審計證據，依一般公認審計準則、相關規定適當處理；但由於康友已經無法提供後續查核、核閱財報所需的資料，事務所已於8月6日主動終止委任關係，並依法積極配合檢調，協助釐清與處理後續相關事宜。

康友日前雖表示將另找會計師協助，一位不同事務所的不具名會計氣憤地表示，康友的經營層明顯是「欺騙」會計師，既然高層皆已人去樓空，也就沒有人能跟會計師重新交代財報，「在公司恢復原有營運前，不可能有會計師願意接」，何況在新冠肺炎疫情底下，跨國查核工作又更加困難。

會計師表示，證交所今日已依《台灣證券交易所股份有限公司營業細則》第50-3條規定，停止康友-KY的買賣，這意味著繼全額交割之後，已經進入第二階段處分，若康友在接下來六個月前無法完成合格財報，依據證交所營業細則第50-1條規定，第三階段就是走向下市。

康友 證交所

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