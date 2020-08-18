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美元投資型保單買氣回升 上半年由黑翻紅

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
以各幣別來看，銷售量最大是美元保單，今年上半年美元保單新契約保費收入79.75億美元，年減0.2%，前五月減幅還有一成。圖／聯合報系資料照
以各幣別來看，銷售量最大是美元保單，今年上半年美元保單新契約保費收入79.75億美元，年減0.2%，前五月減幅還有一成。圖／聯合報系資料照

金管會今（18）日公布上半年外幣保單銷售情況，受惠資本市場轉好，美元投資型保單買氣回升，不再衰退，整體美元保單減幅也明顯縮小；至於全體外幣保單則仍持續衰退14%。

金管會保險局副局長張玉煇表示，今年上半年全體外幣保單新契約保費收入，折合新台幣2,462.32億元，年減14%，因最大量的美元保單減幅明顯縮小，使得整體外幣保單衰退幅度也比前五月小，前五月衰退二成多。

其中投資型保單608.01億元，衰退29%；傳統型新契約保費收入1,854.31億元，減少8%，減幅相對比投資型小。

以各幣別來看，銷售量最大是美元保單，今年上半年美元保單新契約保費收入79.75億美元，年減0.2%，前五月減幅還有一成。

其中，投資型有18.21億美元，從前五月的衰退6%，轉呈成長0.05%。

對於美元投資型保單轉正的原因，張玉煇說，因投資型商品跟資本場行情波動有關，之前第1季有較大波動，保戶相對保守，第2季市場回歸正常，保戶會較有購買意願。

投資型保單銷售最多前三大保險公司，依序是國泰人壽、法國巴黎人壽及安聯人壽。

至於傳統型，上半年新契約保費收入61.54億美元，年減0.28%，減幅也明顯變小。傳統型賣最多前三大是南山人壽、新光人壽與國泰人壽。

人民幣保單方面，上半年新契約保費收入有人民幣6.78億元，年減80%。

人民幣保單大部分是投資型，有人民幣5.24億元，大減84%。銷售最多的前三大保險公司為法巴人壽、台灣人壽及安聯人壽。

人民幣傳統型保單，上半年賣人民幣1.54億元，減少17%。賣最多前三大是保誠人壽、國泰人壽及中國人壽。

張玉煇表示，外幣保單向來是以美元為大宗，人民幣及澳幣基數小，易有較大的波動。

至於澳幣保單，上半年保費收入有澳幣3.08億元，比去年同期衰退50%。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利這項業務穩健經營及維護消費者權益。

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