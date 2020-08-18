四銀行踩雷 對康友授信8.59億元

康友-KY（6452）傳出掏空疑雲，金管會銀行局今（18）日表示，到8月11日止，銀行對康友的授信餘額有8.59億元，目前尚未接獲銀行反映還款異常。

銀行局副局長林志吉表示，針對康友的銀行借款，到8月11日，共有四家銀行對這家公司有授信（遠東、華銀、安泰、永豐），授信餘額8.59億元。

林志吉說，到今天為止，金管會尚未接獲任何銀行反映有還款異常情況，或通報發生重大損失情況，銀行會自行依五P原則做好貸後管理，必要時也會採取相關保全措施。

至於8.59億元有多少比率是有擔保品？林志吉表示，未具體統計，有部分確實是無擔保的信用貸款。

外傳銀行對康友的授信餘額有10多億元？林志吉表示，8.59億元是銀行對康友的授信餘額，至於其他關聯戶的授信則未在內。