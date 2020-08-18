為何未併購壽險？玉山金：IFRS17成重要考量

玉山銀行董事長黃男州今（18）日指出，玉山金控（2884）面對併購是看緣分跟時機，不管是銀行、證券、保險，但目前是沒有併購。對於保險新機制上路，黃男州認為，財富管理業務上，預計保險對財富管理業務占比將從上半年的41％，到下半年下滑到30~35％，反之預期基金占比將從59％上調到65~70％。

黃男州指出，玉山金控旗下並沒有保險公司，但銀行有兼營保險代理業務，與保險公司合作，可以幫顧客挑選適合的商品。

玉山銀行總經理陳美滿則表示，玉山金控獲利一直穩定，大家都知道，在台灣，壽險並不容易面對IFRS17，目前狀況，銀行穩健度、資本強度是比較重要，的確都一直有機會，但評估後都沒有找到對象。且併購壽險，還必須要考慮未來投資人如何挑選保險商品。

陳美滿認為，主管機關之所以這麼緊張台灣壽險業，其實在於資產與負債不能平衡，在這樣的一段時間，相信會有很多變化，假設每一次都是因為股票上漲、增加獲利，但也要看淨值算法，覆蓋法只是一部分，最重要在於匯率，這一塊也是較為困難之處。