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境外資金專法 首年申請匯回2,166億元

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部今（18）日公布境外資金匯回專法上路滿一年申請情形，截至8月14日止，共1,022件申請案，申請金額達2,166億元，官員指出，光是14日首年8%優惠稅率截止當日，就收到57件申請案、金額達90億元，台商搶搭最優惠稅率末班車熱潮，推升申請熱度，超乎財政部預期。

在申請匯回的2,166億元中，實際匯回金額已達1,390億元，其中共449億元已向經濟部工業局申請實質投資獲准，約占三成二左右。

若觀察投資產業，工業局表示，匯回資金約138.5億元投資電子資訊業，在各產業中居冠，約占三成；其次則是民生化工業，共吸引100.8億元投資，約占兩成；第三名為金屬機電業，共挹注50.1億元，占比約一成。前三大產業合計占比逾六成。

投資規模方面，工業局指出，多數實質投資申請案規模多在1億元至10億元之間，合計有72件；投資1億元以下的件數共65件；投資額在30億元以上的僅兩件。可見目前匯回資金選擇實質投資案件中，仍以小規模投資為主流。

財政部表示，台商匯回資金，有一年的時間可以思考實質投資配置，未來可望看到更多資金導入產業，同時匯回資金也為台股注入活水。

境外資金匯回專法於2019年8月15日正式上路，只要實施一年內匯回資金，可享優惠稅率8%；第二年匯回稅率則調高為10%。若匯回資金挹注實質投資，可再退稅一半，等於實質稅率分別只有4%、5%。

財政部在專法上路時，預估每年誘發申請匯回金額，低推估為1,333億元，中推估為4,272億元，高推估達8,907億元。

專法上路之初，許多台商一開始抱持觀望態度，一方面擔心被查稅，一方面可能仍在尋找投資標的，申請情況略顯冷淡，不過隨著申請案件越來越多，加上首年優稅將屆期，趕搭末班車效應發酵，最後申請匯回金額衝破2,100億元，專法上路首年順利達標。

官員表示，首年申請件數共1,022件，其中七成為個人、三成為企業；但若是以金額來看，申請匯回的2,166億元中，則有近六成為企業匯回，資金匯回大戶仍以企業為主。

財政部 台商

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