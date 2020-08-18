合庫銀主辦世平興業聯貸案 今完成簽約

合作金庫銀行今（18）日發布新聞稿指出，統籌主辦世平興業新台幣100億元暨世平國際（香港）2億美元聯貸案，今日於合庫總行舉行聯貸簽約儀式，由合庫銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與世平興業及世平國際（香港）董事長張蓉崗共同完成聯貸合約簽署。

合庫指出，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債暨充實中期營運周轉金，參與融資的銀行計有11家。

世平興業股份有限公司成立於民國70年，為大聯大投資控股股份有限公司100%持有之子公司，係亞太地區主要半導體零組件通路商，備受供應商及客戶肯定，評選為亞洲第一電子通路。世平國際（香港）有限公司成立於1996年，係世平興業股份有限公司直間接持有之子公司，為世平集團於中國大陸及香港地區之營運中心。世平集團長期深耕亞太地區，銷售據點約50個，遍佈香港、中國大陸、新加坡及東南亞等，代理產品支援多種應用領域，從3C到工業電子、汽車電子；產品組合從基礎到核心元件，一應俱全，以期滿足客戶對半導體零組件採購的多元需求。

世平集團為因應5G商轉、物聯網趨勢及受惠人工智慧（AI）需求帶動，持續推動大聯大主導數據驅動（Data-Driven）企業，建構「大大網」平台，期望以科技建立信任，與產業共創共贏生態系、智慧倉儲提供智能商業物流服務，提供客戶更高附加價值服務與增加市占率。

合庫銀行長期深耕聯貸市場，是台灣聯貸市場領導業者之一，108年度及109年上半年度皆名列前茅，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，並伴隨企業國際化之腳步，給予最即時、最完整的支持。合庫在雷仲達帶領下，積極走向國際化，配合政府新南向政策，持續加速擴增海外據點，是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行；另為響應政府吸引境外資金回台投資政策，合庫訂有多項專案貸款，如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資貸款專案」、「智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟（5加2）新創重點產業貸款專案」等。