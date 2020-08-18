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「好享退」九檔退休準備基金來了 基富通限時開放申購

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
集中保管結算所、基富通及成立好享退九檔基金的安聯、國泰、群益投信開放民眾於基富通平台上申購，並將今年專案命名為「好享退-穩迎退休人生」，申購時間只到10月31日。集保提供
集中保管結算所、基富通及成立好享退九檔基金的安聯、國泰、群益投信開放民眾於基富通平台上申購，並將今年專案命名為「好享退-穩迎退休人生」，申購時間只到10月31日。集保提供

基富通平台上的九檔好享退P級別基金成立一年，高達近97%的留存率凸顯投資人的青睞。為了持續推廣以定期定額、長期紀律投資的方式來做退休準備，集中保管結算所、基富通及成立好享退九檔基金的安聯、國泰、群益投信開放民眾於基富通平台上申購，並將今年專案命名為「好享退-穩迎退休人生」，申購時間只到10月31日，建議民眾可把握時間，及早開始退休準備。

基富通表示，好享退成立以來經過一年的市場震盪，儘管市場出現各種政治、經濟事件影響，也歷經年初肺炎疫情對投資市場衝擊最大的期間，好享退九檔P級別基金的投資人大多仍維持當初加入這個專案的初衷，持續定期定額不停扣，也因此完全參與了市場的反彈。

基富通董事長林修銘認為，退休準備是長期的事，而國人退休準備仍不足，若能主動為自己做準備，愈早開始投資，愈能給自己一個更理想的退休生活。因不少民眾對於好享退九檔基金十分關注，更有民眾表示希望可以參與投資或加碼投資，因此開放這九檔基金申購，欲申購的民眾須只要在基富通的平台開戶，並在10月底前申購，就可以把握這個好機會。

林修銘表示，退休準備的投資與一般投資不同，近期資金熱潮帶動的全球漲勢讓許多人看到短期投資的好績效，因此這段時間市場的申購量與贖回量都有明顯的上升，特別要提醒投資人在做退休準備投資與一般投資上需做區隔，用長期定期定額這種紀律投資的方式來平衡市場的波動，是做退休準備投資最好的方式。

基富通總經理黃致淵指出，好享退的申購規則是持續定期定額二年(24個月)不停扣，就能享有終身0手續費與低經理費優惠，希望養成投資人長期投資的習慣，尤其退休準備最重要的不是短期賺賠，而是退休時能累積多少資本，因此長期的穩定度就更顯重要。

不過，投資人也可以善用好享退的加減碼機制，雖然是定期定額，每月最少須扣款3,000元台幣，不過可以彈性增減扣款金額(最低3,000元)，舉例來說原本的專案參與者有不少人在今年三、四月間調升扣款金額，趁著下跌時用每單位較低的淨值買到較多單位數，在市場反彈時也會加快投資績效上揚的速度，有效率地運用了專案的投資機制。

黃致淵表示，就好享退的九檔商品上，以目標風險型與目標日期型為主，投資人可以依照可接受的風險程度或距離退休的年限來作標的篩選的依據，由於基金已經成立一年，民眾可以到基富通網站查看產品相關說明及績效表現，選出適合自己的退休準備投資標的，並且及早啟動定期定額投資。

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