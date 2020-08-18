玉山金獲利穩 新總座談併購：平台投資、金融科技為重

玉山金控（2884）今（18）日召開法人說明會，新領導團隊玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽將親臨出席，玉山金控會中公布2020上半年營運概況，自結淨收益289.4億元，較去年同期成長8.3%；稅後淨利96.8億元，較去年同期減少5.8%，然而第2季單季稅後淨利51.4億元，為歷年同期新高。

其中子公司玉山證券及玉山創投上半年稅後淨利亦皆創歷史新高，分別成長52.8%及152.5%。金控上半年每股稅後盈餘（EPS）0.83元、股東權益報酬率（ROE）11.18%、資產報酬率（ROA）0.75%，累計1~7月份自結稅後盈餘113.7億元，EPS為0.98元。

陳茂欽在會中對於接任新任銀行總經理，談到未來玉山銀發展，指出自己過去長時間在海外，熟悉海外與法金業務，未來將持續著重在玉山跨境發展重要業務，9個國家28個據點雖然經營環境受疫情影響，包含利差、信用風險，海外持續強化中後台，將可望強化未來台灣與其他國家跨境合作業務。

第二，科技整合上，玉山自詡為引擎加速器，資訊軟硬體投資不能停。包括玉山金控董事會於上周五（8月14日）通過提名張智星教授擔任科技長，待金管會核准後生效。張智星教授為台大資訊工程學系教授，兼任台大金融科技研究中心主任、玉山-台大AI暨金融科技研發中心計畫主持人，專長為機器學習、語音及影像辨識等技術，未來將推動人工智慧於金融業務的應用，加速玉山的數位轉型及Fintech發展。

陳美滿則表示，自己升任金控總經理最大感觸，過往最大負責海外投資人溝通，如何在未來三年制定最好策略，是給自己最大期許，重點是：未來顧客需求是甚麼？疫情下如果連自己行為改變、顧客行為改變，也會影響到產業，不光是實體溝通，還會在數位上，顧客未來十年會面對如何的改變？

她舉例，買賣外匯業務上，並沒有受到疫情影響，每天透過平台外匯業務以前是2000萬、3000萬美元，到今年上半年已經突破3000萬美元；信用卡業務上，也正在轉變，觀察到年齡大的持卡人也會開始使用網路金融服務。因此，她可以想見，未來十年科技將是催動金融成長的主要戰力，玉山金必須面對好數位轉型。

對於是否要併購壽險業務？陳美滿說，未來也必須觀察，這家保險公司提供的保單商品是否是顧客需求？相較考慮併購壽險，反而會著重在平台投資、甚至併購，以利提高顧客服務感受，甚至運用AI在風險控管上。