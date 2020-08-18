康友-KY爆財務危機 踩雷銀行恐損失15億元

昔日生技股王康友-KY（6452）驚爆財務危機，董事長黃文烈不知去向，估計包括安泰銀行、遠東銀行等多家銀行借錢給康友，損失金額至少15億元。對此，相關銀行表示，目前首要任務是先觀察新的經營團隊進入之後的經營狀況，必要時會採取法律行動，做債權保存的必要措施。

金融業近來踩雷不斷，康友-KY爆發掏空疑案，除了黃文烈落跑，總經理和財務長等公司高層也相繼辭職，公司欠下多家銀行高達15億元的債，其中最大苦主安泰銀行曝險部位6.7億元。

據了解，由於本次是因為會計師財報沒有出來，後續才會有財務危機連環爆，目前康友-KY已經更換新的會計師，債權銀行會先觀察新委任的會計師財報能否出來，另外，由於高層都走光了，也會觀察新團隊接手經營之後的狀況。