協助家族企業傳承 安永今年啟動領袖菁英會計畫

台灣有超過八成的中小企業正面臨傳承議題，安永聯合會計師事務所打造全球新世代學院課程，今年首度舉辦新世代菁英領袖培育計畫「安永新世代寰宇領袖菁英會」，協助家族企業接班。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永服務眾多台灣的家族企業，觀察到許多台灣家族企業的新世代接班人面對許多面向的競爭與挑戰，特別集結安永審計、稅務、法律、併購各領域的專家團隊，分享專業知識與實務面操作案例。

專精經營安永家族辦公室的安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔指出，台灣家族企業的傳承五大面向，包含領導力傳承、所有權傳承、家族財富管理、家族傳統和價值觀、家族公益慈善事業，是家族企業永續經營的重要關鍵。他表示，安永新世代寰宇領袖菁英會活動課程主軸除了此五大面向，還包含六大傳承工具如家族辦公室、閉鎖性公司、境內外信託、保險、公益慈善、遺囑；家族治理議題如家族治理機構、家族憲章、家族辦公室。

「安永新世代寰宇領袖菁英會」今年將自10月14日舉行為期兩天的活動，課程著眼於「價值傳承、創新思維、內在認同、外在助力」四大主題，透過實際案例在探索傳承意義的同時，引入企業轉型升級之相關經營專業課程，並邀請安永企業家獎得主為菁英會的師資，經由集結業界各世代菁英人脈資源，發揮社團交誼目的。