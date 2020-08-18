2020卓越銀行評比 土銀獲非金控類「最佳服務品質獎」

2020卓越銀行評比，土地銀行榮獲非金控類別「最佳服務品質獎」。土地銀行表示， 今（109）年由金管會主辦之「公平待客原則評核」，土地銀行繼去年獲評比為績優銀行，今年再次名列銀行組之前20%，這次，又獲得「最佳服務品質獎」，再度給予土銀長期以來對客戶提供專業、盡責、周到、貼心服務的肯定。

「2020卓越銀行評比」係卓越雜誌委請世新大學民調中心，以網路調查及電話訪問方式瞭解台灣各縣市20歲以上一般民眾（有效樣本數1,400份）對國內近70家銀行之認知評比，評比面向含括銀行業之形象、服務及創新等現況，並分為金控類、非金控類及外商銀行類三大組別，調查結果土地銀行榮獲非金控類別「最佳服務品質獎」。

土地銀行已經走過70餘載的歲月，金融環境不斷變遷，土銀也經歷多次革新，唯一不變的是服務客戶的心意。為不斷提升客戶服務品質，土地銀行除建立多元客訴管道以利民眾表達意見及申訴陳情，並設置「客戶關懷委員會」，以有效處理客訴問題，進而檢討分析以作為改進目標；另亦藉由硬體設施及網路平台等管道提供金融友善服務，以落實普惠金融。