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「2020卓越銀行評比」 土銀獲非金控類最佳服務品質獎

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

「2020卓越銀行評比」是卓越雜誌委請世新大學民調中心，以網路調查及電話訪問方式瞭解臺灣各縣市20歲以上一般民眾（有效樣本數1,400份）對國內近70家銀行之認知評比，評比面向含括銀行業之形象、服務及創新等現況，並分為金控類、非金控類及外商銀行類三大組別，調查結果土地銀行榮獲非金控類別「最佳服務品質獎」，因此獲邀參加2020卓越銀行評比頒獎典禮，當（11）日除邀請金融監督管理委員會黃天牧主任委員開場致詞勉勵得獎銀行繼續精進服務，另由財團法人商業發展研究院董事長許添財將這份榮耀遞交予獲獎銀行。

迄今，土地銀行已經走過70餘載的歲月，可說是金融界的老兵，縱使金融環境不斷變遷，土銀也經歷多次革新，唯一不變的，就是土銀服務客戶的心意，這一份堅持，讓土銀今年在客戶服務的領域有相當亮眼的成績。

今（109）年由金管會主辦之「公平待客原則評核」，土地銀行繼去年獲評比為績優銀行，今年再次名列銀行組之前20%，這次，又獲得「2020卓越銀行評比」非金控類別「最佳服務品質獎」，再度給予土銀長期以來對客戶提供專業、盡責、周到、貼心服務的肯定。

為不斷提升客戶服務品質，土地銀行除建立多元客訴管道以利民眾表達意見及申訴陳情，並設置「客戶關懷委員會」，以有效處理客訴問題，進而檢討分析以作為改進目標；另亦藉由硬體設施及網路平台等管道提供金融友善服務，以落實普惠金融。

土地銀行 土銀 世新大學

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