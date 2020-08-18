快訊

懷胎7月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

鬼月玩水會被抓交替？水域安全責任在人不在鬼

富邦金再獲國際肯定！三度蟬聯《財星》全球500大企業

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控再獲國際肯定！《財星》雜誌（Fortune）10日公布2020年全球500大企業(Fortune Global 500)排行榜，富邦金控連續三年入榜，排名由第471名躍升至第403名，更是台灣唯一三度入榜金控公司，顯見富邦金控耕耘國內外市場有成，除了經營成果和績效卓著，長期投入公司治理、企業社會責任及金融創新上的卓越表現已躋身世界級標竿企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，能三度入榜《財星(Fortune)》全球500大企業是對公司的高度肯定！富邦金控擁有最完整、多元的金融產品與服務，金控及主要子公司皆位居市場領導地位，亦連續十一年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，經營績效耀眼，未來也將持續精進，致力為股東創造最大價值。

美國《財星》雜誌（Fortune）從1995年開始推出全球500大企業排行榜(Fortune Global 500)，依據企業年度營收排名，為全球最受關注的商業排行榜之一。今年台灣共計有九家企業入榜，富邦金控排名大躍進至第403名，較去年進步68名，亮眼成績有目共睹。

蔡明興表示，2020上半年，新冠疫情重創全球經濟，各國經濟重啟速度遲緩、美中對峙持續升溫，台灣也連帶受到衝擊，為此，富邦金控積極落實風險控管，旗下各子公司仍維持優異穩健的經營績效，截至7月底，富邦人壽自結總資產首度突破5兆元，富邦金控自結總資產也逼近9兆元，雙雙創下歷史新高。除深耕台灣市場，提供創新及全方位的金融服務，亦擴大區域布局，包括富邦人壽子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團合資設立眾安人壽，在香港推展純網路壽險業務；台北富邦銀行除深耕東南亞市場，也將觸角延伸至澳洲，獲金管會核准籌設雪梨辦事處。

追求經營績效之際，富邦金控亦持續深化永續經營(ESG)，優異表現屢獲國際ESG評等機構高度肯定，連續三年入選「道瓊永續世界指數」成分股，2019年首度改列「保險(INS Insurance)」類別，名列全球保險業第五、為台灣金控業之首；連續三年入選MSCI永續指數成分股，亦獲MSCI ESG Rating評選為保險業評等A級，並連續五年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股。

此外，富邦金控將持續推動「永續經營(ESG)願景工程」，落實企業社會責任於子公司業務中，把金融業核心能力轉化成為永續經營的推力，穩步朝「亞洲一流金融機構」的目標邁進。

富邦金控 保險 富邦人壽

延伸閱讀

另類台灣之光！「這類型」基金受青睞 吸金功力連兩季度冠全球

ESG ETF規模衝破300億

ESG ETF吸金逾300億

韓ESG債發行規模 稱冠亞洲

相關新聞

中信大陸分行ROE 首次超越香港

無懼新冠肺炎疫情，中信金控（2891）核心子公司中國信託銀行在大陸的四家分行，今年上半年稅後純益共約新台幣10億元，跟去年全年獲利差...

台積加持 產險保費大成長

台積電不只是「護國神山」，還助攻產險業業績亮麗。產險公會理事長李松季昨（17）日表示，產險業上半年簽單保費955億元、年...

林長慶 將任華南永昌證總座

華南金控旗下子公司華南永昌證券3月爆發鉅額虧損後，時任總經理陳錦峰扛責下台，遺缺至今仍尚未補齊。市場盛傳，該公司將於本周...

呂桔誠：明年景氣 摸石頭過河

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟。展望今年下半年與明年景氣，台灣金控兼台灣銀行董事長呂桔誠形容，有如「摸石頭過河」；不過，房市在...

華南銀土城分行喬遷 優質服務升級

華南銀行土城分行為提供客戶更舒適的洽公環境，並提供全方位優質金融服務，於2020（109）年8月17日喬遷至新北市土城區...

中信、華航聯名卡 優惠放送

「中國信託中華航空聯名卡」推出台灣首張金屬航空聯名卡，提供持卡人更尊榮的禮遇；並且在數位應用上利用API串接打造旅遊業者...

南山人壽轉型 拚健康管理最佳品牌

南山人壽代理總經理范文偉昨（17）日宣布推出五張外溢新商品保單，並喊出南山人壽要成為外溢保單第一大品牌，目標今年銷售外溢...

國銀在陸曝險1.5兆

根據金管會最新統計，今年第2季止，本國銀行大陸曝險占淨值比重在五成以上的銀行家數，已從去年同期的15家，降至11家，曝險...

AFMA 華人市場頂級金融證照

財經立法促進院院長黃達業表示，自從美國總統川普執政以後，全世界兩大經濟體美國與中國逐漸形成政經脫鉤的趨勢，然後逐漸形成以...

中信、華航在疫情當頭推出聯名卡 打什麼算盤？

疫情當前，國內第一大發卡中國信託商銀今（17）日卻宣布與中華航空聯手發行聯名卡，且第一年目標發卡量喊到15萬張，雄心壯志...

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

根據中央銀行今（17）日蒐集到的最新資料，國銀人民幣定存利率最高者，為永豐銀行推出的1個月期定存，利率高達3.05%，永...

康友董座涉掏空失聯 台北辦公室遭搜索

康友-KY（6452）董事長黃文烈失聯涉證券交易法案等案件， 法務部調查局北部地區機動工作站，今日依法搜索康友台北辦公室...

熱門新聞

70年老牌美琪藥皂被迫更名 因一字不得出現

董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

台積電5奈米產能 傳本季擴至7萬片

修法時值兩岸緊張 經部「政治限電」惹議

安啦！經濟部公布國家口罩庫存照 近3億片很壯觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。