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Tesla今年銷售看好 LED廠聯嘉營運看俏

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年以來全球有新冠肺炎衝擊各產業及消費市場，全球車市也受到影響。不過，電動車大廠Tesla不僅今年業績表現優於預期，整體銷售情況也出乎市場意料的好，而目前市場看好今年全年Tesla50萬輛的交付目標可望達成，在Tesla供應鏈中，台灣LED廠聯嘉（6288）下半年營運有望受到帶動而較上半年增長。

聯嘉是Tesla Model 3的LED尾燈供應商，聯嘉今年上半年營運受到全球LED市場需求降溫影響，且車市銷售也不佳，整體營運出現較去年同期下滑的情況，不過，進入第3季以來，消費市場的需求逐漸回溫，市場預料該公司下半年營運也可望逐漸回到正常水準。

此外，由於聯嘉是Tesla Model 3的LED尾燈供應商，由於Model Y車燈設計與Model 3類似，市場認為聯嘉有望繼Model 3後再爭取到Model Y訂單，且公司逐漸提高ODM設計能力後，對於爭取Tesla後續新車款添加助力。

2021年Model Y推出及Cybertruck皮卡上市，配合北美、上海、柏林新產線投入，2021年交車朝80萬輛邁進。未來Tesla成長性加上全球汽車LED車燈滲透率持續提升，法人認為聯嘉後市營運值得期待。

今日台股指數一度重挫百點，不過，聯嘉股價仍維持橫向整理，走勢相對平穩，尤其，近期外資法人對聯嘉轉為買超，至昨（17）日為止，外資法人已連續三個交易日買超該股，後市股價走勢同樣值得留意。

Tesla LED 車市

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