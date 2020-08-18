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新手爸爸保險重點 加強重大傷病、意外、失能

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

內政部統計，去年一年間有11萬男性在30到39歲間當爸爸，事業正要起步的新手爸爸在這個階段累積的資產有限，更要檢視自己的保障缺口，壽險建議，在預算有限的情況下，可選擇主約搭配附約的方式，重點加強重大傷病、意外、失能、生活照護，將基本保障補足。

新光人壽表示，新手爸爸年紀輕、體況佳，推薦投保具有外溢效果的重大傷病定期保險來說，透過健身運動、日行8,000步或是參加運動賽事就能賺運動點數，累積點數即有機會折抵下一期保險費，動越多、省越多。

以新光人壽活力健身重大傷病定期保險」來說，保險期間至被保險人之保險年齡達85歲的保單週年日為止，提供「重大傷病保險金」、「身故保險金或喪葬費用保險金」、「完全失能保險金」以及「滿期保險金」的保障，重大傷病保障範圍涵蓋22大項重大傷病，一旦初次罹患並診斷確定符合保險單條款約定之重大傷病，並取得重大傷病證明者，即一次性給付「重大傷病保險金」。若是達85歲仍然平安健康者，可獲得「滿期保險金」給付，保費有去有回不浪費。

以30歲新手爸爸阿樂為例，採主約搭配附約方式，合計首年年繳保費2萬3,465元 ，即可打造完善的基礎防護網。

主約投保20年期的「新光人壽活力健身重大傷病定期保險」，保額50萬元，年繳保費1萬9,800元，維持良好運動習慣，只要透過行動裝置將運動資料成功傳輸至新光人壽App，即有機會累積運動點數獲得保費折扣。

國人十大死因除了疾病，事故傷害也名列其中，無論疾病或意外都有造成失能的風險；為了讓保障更完整，可搭配「新光人壽安安傷害保險附約（乙型）」，職業類別第一類，保額200萬，首年年繳保費2,320元，即享有意外身故或喪葬費用 、意外失能、每月生活照護、重症燒燙傷、傷害住院，以及加護病房或燒燙傷病房保險金的保障。

另外附加「新光人壽一年期特定傷病健康保險附約」，保額50萬元，首年年繳保費1,345元，保障範涵三項輕度重大疾病與28項重度特定傷病，提供「輕度特定傷病保險金」7.5萬元、「重度特定傷病保險金」50萬元的保障。

上述搭配的保險商品組合，若阿樂於34歲初次罹患並診斷確定符合多發性硬化症 ，領取到健保署核發的重大傷病證明後，分別可獲得50萬元「重大傷病保險金」（給付後契約終止）及50萬元「重度特定傷病保險金」（給付後契約終止）。

若44歲不幸因意外事故造成第一級失能，可領取200萬元「意外失能保險金」以及最高120萬元的「每月生活照護保險金」，讓阿樂在遇到突發狀況時，得到最妥善的援助，除可用於醫療費外，也可拿來作為看護費、療養費，以及中斷收入的損失補償，為家人築起防護網。

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