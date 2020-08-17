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7月人民幣存款餘額 跌至六年半新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

人民幣雙率雙降、投資魅力大減，加上香港國安法效應，使台港兩地人民幣存款餘額雙雙下滑。中央銀行今（17）日公布，7月人民幣存款餘額降至人民幣2,409.89億元，為六年半新低，月減人民幣1.84億元。

央行提供資料顯示，香港6月底人民幣存款滑落至人民幣6,399億元，較5月大減人民幣550億元，減幅7.9%，創三年半單月最大減幅。市場推測，香港人民幣存款大減，主要是受到港版國安法影響。

央行指出，國銀7月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣2,092.29億元，月增人民幣9.69億元，主要是法人戶存款增加。

「國內電子業、傳統產業 匯回國外（主要是大陸）貨款，使存款增加，個人戶則是微幅減少」，央行官員說。

至於國際金融業務分行（OBU），7月人民幣存款317.6億元，月減人民幣11.53億元，主要是電子業客戶為支付貨款匯出人民幣。

在人民幣匯款方面，7月為人民幣1,205.06億元，較6月大減人民幣151.12億元。

其中，DBU匯款為人民幣821.69億元，月增92.57億元，OBU匯款則是減少人民幣243.69億元，至人民幣383.37億元。

央行官員解釋，DBU匯款量增加，主要是國內電子業收回國外貨款、匯出支付三角貿易款增加，至於OBU匯款量減少，主要是銀行客戶跟他行OBU客戶之間貨款收付減少，導致匯出匯入款減少。

根據統計，香港人民幣存款餘額在2014年12月飆破人民幣兆元大關、達人民幣1兆36億元，創下歷史新高紀錄，從歷史高點至今，減少幅度逼近四成。

至於台灣，人民幣存款餘額在2015年6月增至人民幣3,382億元，締造新高紀錄，至今減少幅度還不到三成，以數據來看，台灣人民幣存款水位雖持續滑落，但減幅比起香港算是相對有限。

人民幣 央行

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