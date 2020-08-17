疫情當前中信、華航卻公布聯名卡 打什麼算盤？

疫情當前，國內第一大發卡中國信託商銀今（17）日卻宣布與中華航空聯手發行聯名卡，且第一年目標發卡量喊到15萬張，雄心壯志來自其「疫情仍有新思維」，戰友華航更推出「偽出國」新活動，隨著未來疫情逐步解禁，搶先布局飛行卡拼圖的中國信託商銀，將肯定能成功吃下這塊飛行卡大餅，華航著眼的更是能與第一大發卡行合作，順勢拉高聯名卡品牌高度、通路話題度。

根據中國信託內部規劃，手中飛行卡拼圖已經有ANA聯名卡、目前發卡量10萬張，主打日本線；另外還有大中華攜手飛聯名卡發卡量12~15萬張，鎖定兩岸三地航班族群，總合作航空公司包含華航、中國東方航空、中國南方航空、廈門航空。

而中國信託商銀在去年獲知中華航空尋找聯名卡接班銀行，便磨刀霍霍積極接觸，最終以中國信託商銀品牌、通路、客戶以及行銷極佳計畫，拿下傳說一簽十年的華航聯名卡合約。

此一步，將可補足中國信託商銀飛行卡中的最大一塊市場，直接與國內大型航空公司合作發行聯名卡，等於先吃下華航下的出國旅客市場，目標30萬張卡市場第一大飛行卡的設定，在業界人士眼中看起來，也將可能只是輕取。

但市場更關心的是，銀行業界人士都知道，疫情下的飛行卡，逆風大增，但因銀行預算都已經編列了，仍必須硬著頭皮推行，業界必須要用更精準的行銷策略推廣，否則之前已經有滙豐銀旅人卡的先例，年初在疫情中硬推上路，首推刷卡18元累積1哩仍然不被市場買單，有效卡數到7月底為止，較年初仍然整整縮減了將近2萬張卡。

疫情下必須要有行銷、新商品、新思維，例如航空公司腦筋動得很快，推出「偽出國」行程，這也考驗這波早在疫情前就開始談飛行卡合作的大銀行，大象能否跳舞就看今朝，不會跳舞的大象，就是行銷預算怎麼砸都推不動，甚至陷入「收也不是、加碼也不是」的窘境。

中國信託要展現「大象也能在疫情中輕鬆跳舞」，第一步，與華航攜手推出聯名卡登場當日，行銷策略除了基本媒體活動，並邀請了部落客、KOL前往站台，KOL第一時間了解發卡策略，能在消化後，第一手傳遞給其粉絲了解。

第二步，與華航董事長謝世謙一同出席記者會，展現中國信託與華航合作、大者恆大的雄心壯志，與國泰世華銀攜手長榮航空發聯名卡各領山頭，將聯名卡品牌高度拉高到兩大發卡行分別攜手國內大型航空，一舉擺脫過去華航聯名卡與滙豐銀合作時仍難衝破外銀飛行卡話題戰局的窘境。

第三步，配合中華航空聯名卡推出，中國信託商銀加碼提供財富管理會員多元專屬禮遇，到年底為止，首富家以上等級的個人會員可以享有額外刷卡加碼禮，以及針對財富管理鼎富家以上等級個人會員，新增加交通禮遇的兌換品項，包含華夏哩程以及中華航空聯名卡璀璨無限卡免年費折抵的優惠，將目標客群再著眼到自家財富管理客戶。

中國信託中華航空聯名卡鼎尊無限卡卡友，更可以享有亞太米其林保證訂席優惠，包括相當難定的頤宮中餐廳每日保證訂席2席、每桌贈送主廚特製點心乙份，還有請客樓每日保留席4席，聯名無限卡卡友身分瞬間卓越。

華航選擇中國信託當作戰友，希望拉高華航聯名卡品牌高度意圖強烈，中國信託攜手華航聯名卡，就像今日中國信託個人金融副執行長楊淑惠所說「中國信託信用卡市場目標一直就是第一，LINE Pay卡發行數百萬張是其中一個，另外中油、百貨聯名卡超過百萬」，中信布局信用卡市場眼光將是全面拓展。

中國信託與中華航空今天發表全新聯名卡，中信銀董事長利明献（左三）、華航董事長謝世謙（右三）一同發表兩款卡面的「中國信託‧中華航空聯名卡」，主打各項生活消費都可累積哩程，優惠堪稱同級別信用卡最優之一。記者許正宏／攝影

中國信託與中華航空今天發表全新聯名卡，發表兩款卡面的「中國信託‧中華航空聯名卡」，主打各項生活消費都可累積哩程，優惠堪稱同級別信用卡最優之一。記者許正宏／攝影