震驚市場！這家銀行人民幣存款利率突破3％

根據中央銀行今（17）日蒐集到的最新資料，國銀人民幣定存利率最高者，為永豐銀行推出的1個月期定存，利率高達3.05%，永豐也是目前市面上，唯一一家人民幣存款利率突破3%的銀行。

央行今日公布人民幣存款餘額，同時也公布，截至8月17日為止，各天期人民幣存款利率最高水準。

央行指出，1個月期人民幣存款，利率最高是永豐銀行的3.05%，3個月期為日盛銀行的1.8%，6個月期也是日盛銀行，利率為1.9%，至於9個月與1年期，均為合庫銀行為最高，利率不約而同都是1.45%。

回顧7月底，全體國銀人民幣利率最高水準為日盛銀行6個月期的2%，和今日相比，最高利率上調了超過1個百分點。

對於人民幣優利定存利率突破3%大關，央行官員分析，推測是永豐銀行需要短期的人民幣資金，因為除了永豐銀行，其他銀行的人民幣定存利率水準都在2%以下，逾3%的定存利率，只有永豐銀一家而已。