國內首家推出 一銀iLEO獨資企業數位帳戶上路

第一金控（2892）旗下子公司第一銀行專攻年輕客群的「iLEO數位帳戶」用戶數持續成長，自去年4月上市以來已達33萬戶，成功獲得年輕人青睞，iLEO更以行動力挺小微企業發展，隨著金管會擴大數位存款帳戶申辦對象，第一銀行成為國內首家推出「iLEO獨資企業數位帳戶」的金融機構，事業繁忙的獨資企業主只要備妥身分證明文件、自然人憑證及工商憑證，透過線上與客服人員視訊驗證身份後，即可開立「iLEO獨資企業數位帳戶」，免去親臨分行等待開戶，開戶後透過iLEO APP即可獲得便利的金融理財服務，更有效管理企業主的寶貴時間。

一銀表示，「iLEO獨資企業數位帳戶」提供存款、外匯、信託等全方位功能，還可獲得可愛小粉獅卡面的iLEO VISA金融卡，帳戶優惠與iLEO個人數位帳戶相同，同享12萬元內1.2%高利活存，100元即可起息，每月自動化通路跨行轉帳手續費免費10次、跨行提款免費5次優惠，滿足客戶各項需求！

一銀說，iLEO團隊不斷傾聽客戶意見並歷經多次迭代更新，持續規劃創新金融服務，致力成為客戶心目中理想的數位智能銀行，充分體現「簡單、快速、創新、最懂你」的核心價值；近期也將開放線上申請數位存摺服務，未來個人用戶或企業主只需動動手指即可匯出存摺及交易明細，做為財力證明及申貸依據等用途，完善第一銀行數位金融服務。

此外，第一銀行持續深耕校園市場，除了贊助《英雄聯盟》第四屆校園電子競技聯賽，鼓勵莘莘學子多元發展，更即將於9月開放年滿7歲以上的未成年人線上申請開立數位帳戶服務，期望幫助年輕人趁早建立收支觀念、累積理財經驗。