康友董座涉掏空失聯 台北辦公室遭搜索

康友-KY（6452）董事長黃文烈失聯涉證券交易法案等案件， 法務部調查局北部地區機動工作站，今日依法搜索康友台北辦公室， 目前已進入司法程序。

近期風波不斷，包括董事長黃文烈已失聯、子公司六安華源製藥，傳出公司機器設備被贛州銀行廈門分行抵押等，對此，陳民郎回應，公司內部正在調查事情，暫定下周三(19)日召開記者會，對外說明子公司事情原委及公司營運狀況。

原康友將於8月21日參加證交所法說會。不過，由證交所網站可知，109年第3季第一上市公司線上財務業務說明會有5家KY公司，包括茂林-KY、基士德-KY、波力-KY、科嘉-KY、艾美特-KY，獨缺康友，今年第3季法人說明會康友確定缺席。

康友近日負面消息不斷，甚至被外界指董事長黃文烈涉掏空公司，不僅康友負責人黃文烈於今年8月初已失聯，並於同年8月6、 7、11日，董事及總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩和發言人吳濱濱等高層相繼辭任，13日連剩下唯一台籍獨董也辭任。

康友再吞跌停，17日收56.6元。