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土銀挺企業 推公股攜手兆元振興融資方案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

隨著本國新冠肺炎疫情趨緩，今（109）年下半年國內經濟進入振興階段，財政部為加速振興階段之經濟動能，並落實六大核心產業發展，協助本國企業進行國際鏈結布局、扶持創新及升級轉型以提升競爭力，自109年7月1日起推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，實施期間至110年6月底，放款總餘額預期目標為新台幣1兆元。希望透過公股金融行庫提供利率相對優惠的融資，讓企業於產業鏈布局時擁有充裕資金，待新冠肺炎疫情結束後可立即與市場銜接，提升競爭力。

土地銀行為百分之百的國營行庫，全力配合政府政策扶植產業，營造有利融資環境及協助企業取得所需資金，並與企業建立長期夥伴關係，促進經濟社會恢復正軌，進而創造政府、銀行及企業三贏局面。109年下半年將「公股攜手、兆元振興」融資方案列為企業金融業務推展重點，貸款對象為六大核心戰略企業(含資訊及數位相關產業、資安產業、生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業)、國際鏈布局之海內外台資企業、進行創新及轉型升級企業等，目前推展成效良好，可望完成政府振興經濟、協助企業轉型升級目標。

土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信，持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，並搭配其他如財富管理、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元的「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能，並於今年6月榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」、「中部地區均衡區域發展特別獎」及「南部地區均衡區域發展特別獎」等殊榮。

為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業及個人紓緩資金調度困境，於109年7月榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。更為落實總統蔡英文「投資青年四大政策」，全力推動「青年創業及啟動金貸款」，協助青年新創業者取得營運資金。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

土地銀行

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