教兒童認識錢！央行券幣數位博物館網站改版上線

中央銀行今（17）日指出，2013（102）年6月建置「中央銀行券幣數位博物館」網站，除結合生動的多媒體技術、360度環物展示、影音動畫及互動遊戲外，並兼具知識性、趣味性與教育性。為順應行動化潮流，滿足跨平台、跨裝置的需求，網站已於近日全新改版。

針對學童的教育需求，央行特優化「兒童版」網站內容，以「探索券幣星球」網頁模擬情境，規劃益智挑戰遊戲，融入線上教學資源，生動有趣，可達到寓教於樂效果。

央行發行局長施遵驊指出，新版網站採「回應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD）」，方便各種裝置使用者瀏覽，同時提供「兒童版」、「英文版」、「典藏寶庫」及「虛擬展覽館」等分眾網頁，讓國內外不同族群，都能認識我國貨幣發展歷史，現行新台幣的印鑄過程與防偽辨識，以及探索世界券幣的設計等精彩內容。

其中，「虛擬展覽館」除以常設展覽介紹我國券幣的發行歷史外，並先後推出「券幣之美」、「鈔券名人堂」、「動物聯合國」、「女性的光輝」、「山川壯麗的大自然」、「藝術天地」、「文明的推手」及「世界建築大觀」等主題特展，以滿足多元化的觀賞需求。民眾也可利用「典藏寶庫」線上查詢系統，搜尋館內豐富典藏的相關資訊。