快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

教兒童認識錢！央行券幣數位博物館網站改版上線

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（17）日指出，2013（102）年6月建置「中央銀行券幣數位博物館」網站，除結合生動的多媒體技術、360度環物展示、影音動畫及互動遊戲外，並兼具知識性、趣味性與教育性。為順應行動化潮流，滿足跨平台、跨裝置的需求，網站已於近日全新改版。

針對學童的教育需求，央行特優化「兒童版」網站內容，以「探索券幣星球」網頁模擬情境，規劃益智挑戰遊戲，融入線上教學資源，生動有趣，可達到寓教於樂效果。

央行發行局長施遵驊指出，新版網站採「回應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD）」，方便各種裝置使用者瀏覽，同時提供「兒童版」、「英文版」、「典藏寶庫」及「虛擬展覽館」等分眾網頁，讓國內外不同族群，都能認識我國貨幣發展歷史，現行新台幣的印鑄過程與防偽辨識，以及探索世界券幣的設計等精彩內容。

其中，「虛擬展覽館」除以常設展覽介紹我國券幣的發行歷史外，並先後推出「券幣之美」、「鈔券名人堂」、「動物聯合國」、「女性的光輝」、「山川壯麗的大自然」、「藝術天地」、「文明的推手」及「世界建築大觀」等主題特展，以滿足多元化的觀賞需求。民眾也可利用「典藏寶庫」線上查詢系統，搜尋館內豐富典藏的相關資訊。

央行

相關新聞

中信大陸分行ROE 首次超越香港

無懼新冠肺炎疫情，中信金控（2891）核心子公司中國信託銀行在大陸的四家分行，今年上半年稅後純益共約新台幣10億元，跟去年全年獲利差...

業界擬推TISA租稅優惠 黃天牧態度保留稱無想法

投信投顧公會擬規劃爭取推動個人投資儲蓄帳戶（TISA），享有投資租稅優惠方案，金管會主委黃天牧今天回應，目前沒有要向財政...

康友-KY財報難產 黃天牧：四管齊下因應

康友-KY（6452）財報難產，金管會主委黃天牧表示，台灣證券交易所今年8月5、6日有注意到，已經採取一些交易處置措施，...

台電聯手全家、萊爾富 逾5,000家門市可補單繳電費

去便利商店繳電費忘了帶帳單嗎？台電繼萊爾富便利商店之後，再與全家便利商店攜手，提供遺失電費帳單或超過代收截止日補單繳費服...

國泰證穩坐複委託版圖龍頭 市占率超過21％

台股量價創新高之際，國人透過國內券商複委託途徑布局海外商品的交易金額也持續成長，推升券商複委託交易再創高峰。

數位概念卡 戰火點燃

國人的消費習慣改變，民眾網路購物也愈趨頻繁，近年來發卡行積極打入數位市場，而網購、點數經濟相關卡種也乘機推出，廣泛分為無...

銀行祭網購高回饋 吸引卡友

網購與點數經濟夯，掀起銀行信用卡部門發卡大作戰。大型發卡行主管指出，發卡須符合目前潮流，投其所好才能吸引新卡友，而網購正...

台新銀「愛的力量」 邀你投票

全台最大網路公益票選活動，第11屆「您的一票，決定愛的力量」於8月15日中午12時起至8月31日中午12時止，開放社福團...

各國政府利用優稅 鼓勵存老本

因應高齡化社會問題，日本、泰國及中國大陸等鄰近市場，近幾年來陸續採取相關措施，透過租稅優惠，鼓勵民眾藉由長期投資累積退休...

全球經貿 受新冠疫情衝擊擴大

立法院預算中心指出，新冠肺炎疫情發生以來，各國為防疫採取多項封鎖性措施，嚴重衝擊全球經濟及貿易活動，各國際機構預測全球經...

公銀紓困 當心信用風險

為協助遭新冠肺炎疫情衝擊營運的企業，公股銀行積極配合辦理各部會提出的紓困貸款方案，立法院預算中心近日示警，各部會紓困貸款...

TISA捲土重來 再爭取抵稅

台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）捲土重來，投信投顧公會最近再度向財金部會爭取，投資台股基金持有達五年，可享有每年2.4萬...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。