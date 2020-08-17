台電攜手全家、萊爾富 全台5000門市補帳單繳費

去便利商店繳電費忘了帶帳單、來不及繳電費，現在都可以馬上解決！台電繼萊爾富便利商店之後，再與全家便利商店攜手，提供遺失電費帳單或超過代收截止日補單繳費服務。台電表示，萊爾富約有1400家據點，全家約有3700家據點，等於全台灣近半數便利商店門市提供補單、補繳服務。

台電指出，便利商店代收電費服務自1999年開辦至今，民眾越來越習慣持帳單到街頭巷弄的便利商店繳費，去年總計約有500萬戶在便利商店繳電費，便利商店代收近3000萬張電費帳單，代收金額超過600億元。

台電去年7月首度開放電費帳單逾期或遺失能在萊爾富全台門市補單繳費，累計至今年6月已有約20萬筆電費帳單利用該服務繳費。本次台電再與全家便利商店合作，使便利商店服務據點從1400家增加到了5000家。

台電提醒，民眾若是遺失帳單、或超過便利商店代收截止日，只要電表拆除（終止契約）前，都可以透過全家FamiPort或萊爾富Life-ET多媒體事務機，輸入電號直接列印帳單繳費。

台電表示，近年來台電積極努力開發更多元的繳費管道，民眾可透過銀行及信用卡固定扣繳、便利商店代收、銀行代收、及行動支付、台灣電力App線上刷卡等方式繳電費。截至今年6月底，全台用電戶數約1400萬戶，使用固定扣繳約700萬戶，佔比五成，其次是便利商店代收約500萬戶，佔比三成五。隨著行動載具日益普及，行動支付繳費本年6月的用戶相較去年同期成長一倍，佔比約百分之四，每期約有56萬用戶使用街口支付、LINE Pay一卡通、台灣Pay、歐付寶、Pi拍錢包、橘子支付等6大行動支付平台繳費。