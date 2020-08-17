保誠人壽攜手家扶逾20載 蔡總統頒發感謝狀

英國保誠人壽身為兒童保護倡議的領航者，自2000年起與家扶基金會攜手合作迄今已逾20年，募款累計金額超過新台幣1億5,000萬元，幫助超過2萬7,000名兒童遠離暴力的陰影。

為表揚英國保誠人壽在兒童保護領域深耕多年的成果，蔡英文總統特別於8月15日「家扶70周年慶祝茶會」中頒發感謝狀，由英國保誠人壽總經理王慰慈代表受獎。

秉持著英國保誠集團的宗旨「幫助人們成就想望」，未來，英國保誠人壽也將以行動力，持續創新及成長，成為創造客戶、員工、企業及社會共贏的保險領導品牌。

兒童是社會的根基和未來的希望，身為台灣第一也是業界唯一關注兒童保護的保險公司，英國保誠人壽多年來持續關注兒童議題，自2000年起與深耕兒童保護工作多年的家扶基金會攜手，長期透過捐款、贊助、活動參與等方式幫助弱勢兒童。

有感於今年新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響弱勢孩童受教權，因此，英國保誠人壽特別捐贈家扶基金會新台幣150萬元，協助無法遠距上課的弱勢孩童，提供數位學習工具，希望可以縮減城鄉數位落差。

為喚起大眾對於受虐兒的關注，英國保誠人壽也和家扶基金會，在2001年啟動「星願娃計畫」，透過該計畫募得的經費，迄今已提供超過6萬7,000人次的受虐兒心靈重建，建置20所彩虹屋，並且在花蓮與雲林興建二處庇護所，贊助購買14部兒童保護行動車，協助其重建並恢復家庭功能，以實際行動支持弱勢兒少，讓大家一起好幸福。

未來，英國保誠人壽也將持續發揮倡議者的社會影響力，喚醒社會大眾對兒童保護議題的關注。