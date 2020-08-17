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超商可補單繳電費 台電聯手全家、萊爾富共5,000個據點

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

為了讓民眾繳費更便利，台電繼萊爾富便利商店之後，今（17）日宣布，再與全家便利商店攜手，提供遺失電費帳單或超過代收截止日補單繳費服務。

台電表示，全台1萬多家便利商店門市，其中萊爾富約有1,400家據點，全家約有3,700家據點。台電與全台近半數便利商店門市合作，提供有補單需求的民眾更便捷的服務。

台電指出，去年7月首度開放電費帳單逾期或遺失也能在萊爾富便利商店全台門市補單繳費，累計至今年6月已有約20萬筆電費帳單利用該服務繳費。這次台電再與全家便利商店合作，使便利商店服務據點從1400家增加到了5000家。

台電進一步提醒，民眾若是遺失帳單或超過便利商店代收截止日，只要電表拆除（終止契約）前，都可以透過全家FamiPort或萊爾富Life-ET多媒體事務機，輸入電號直接列印帳單繳費。

便利商店代收電費服務自88年開辦至今，民眾越來越習慣持帳單到街頭巷弄的便利商店繳費，台電指出，去年總計約有500萬戶在便利商店繳電費，便利商店代收近3,000萬張電費帳單，代收金額超過600億元。

台電表示，近年來台電積極努力開發更多元的繳費管道，民眾可透過銀行及信用卡固定扣繳、便利商店代收、銀行代收、及行動支付、台灣電力App線上刷卡等方式繳電費。截至今年6月底，全台用電戶數約1400萬戶，使用固定扣繳約700萬戶，佔比五成，其次是便利商店代收約500萬戶，佔比三成五。

隨著行動載具日益普及，行動支付繳費今年6月的用戶相較去年同期成長一倍，佔比約4%，每期約有56萬用戶使用街口支付、LINE Pay一卡通、台灣Pay、歐付寶、Pi拍錢包、橘子支付等6大行動支付平台繳費。

全家便利商店 台電 電費

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