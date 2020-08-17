台電聯手全家、萊爾富 逾5,000家門市可補單繳電費

去便利商店繳電費忘了帶帳單嗎？台電繼萊爾富便利商店之後，再與全家便利商店攜手，提供遺失電費帳單或超過代收截止日補單繳費服務。台電今（17）日指出，台電與全台近半數便利商店門市合作，提供有補單需求的民眾更便捷的服務。

台電表示，全台1萬多家便利商店門市，其中，萊爾富約有1,400家據點，全家約有3,700家據點；將持續與其他便利商店洽談合作事宜，能讓更多的便利商店門市加入補單繳費的服務陣容。

台電為了讓民眾繳費更便利，去年7月首度開放電費帳單逾期或遺失也能在萊爾富便利商店全台門市補單繳費，累計至今年6月已有約20萬筆電費帳單利用該服務繳費。

台電說，民眾若遺失帳單或超過便利商店代收截止日，只要電表拆除（終止契約）前，都可以透過全家FamiPort或萊爾富Life-ET多媒體事務機，輸入電號直接列印帳單繳費。

台電指出，便利商店代收電費服務自1999年開辦至今，民眾越來越習慣持帳單到街頭巷弄的便利商店繳費，去年總計約有500萬戶在便利商店繳電費，便利商店代收近3,000萬張電費帳單，代收金額超過600億元。

近年來台電開發更多元的繳費管道，提供民眾透過銀行及信用卡固定扣繳、便利商店代收、銀行代收、及行動支付、台灣電力App線上刷卡等方式繳電費。

截至今年6月底，全台用電戶數約1,400萬戶，使用固定扣繳約700萬戶，佔比五成，其次是便利商店代收約500萬戶，佔比三成五。

隨著行動載具日益普及，行動支付繳費今年6月的用戶相較去年同期成長一倍，佔比約百分之四，每期約有56萬用戶使用街口支付、LINE Pay一卡通、台灣Pay、歐付寶、Pi拍錢包、橘子支付等六大行動支付平台繳費。