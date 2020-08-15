聶雲談教養 滑世代「滑出親子關係」

英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，以「滑世代如何滑出親子關係」為主題，邀請跨音樂、主持、演藝三棲的知名藝人聶雲現身說法，與保戶們分享與孩子們的互動和教養過程。聶雲擁有豐富的主持經驗、多次入圍金鐘獎主持人獎項、精通多國語言。曾出過親子書的他，似乎在親子教養上也有其獨特的方式。在聶雲的妙語如珠中，現場熱鬧溫馨，迴響熱烈。

在現在人不離機的常態環境下，如何教育孩子、如何與孩子溝通，聶雲以自身為例，與大家分享他家庭生活的日常。尊重到家裡協助家務的外傭，映入孩子的視角；至菲律賓旅遊，見到人們以搭無座的卡車為運輸工具，親身感受到上天對自己的厚愛、以致延伸出同理心與認同感；每天與孩子談天，尤其必須放下手機「眼神交會、目光接觸」，如此才是「真正的溝通」。