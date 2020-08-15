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推動資本市場永續發展 證交所發布中英文版CSR報告書

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所發布中英文版2019年度企業社會責任（CSR）報告書，為連續兩年發布CSR報告書，內容依循全球永續性報告協會（Global ReportingInitiatives，GRI）的GRI準則編製，且經第三方驗證。

為響應聯合國「永續性證券交易所」（Sustainable Stock Exchanges，SSE）倡議的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），證交所以身作則落實企業社會責任，與投資人、監理機構、上市公司及中介機構合作，共同發展永續的資本市場，並持續與利害關係人溝通。相較於2018年度，2019年度CSR報告書增加主管機關與股東關注議題的問卷調查，且於報告書中對重大主題提出具體回應。

另為提升對企業社會責任的管理，證交所於2020年設置企業社會責任委員會，委員會下設置治理有成、金融有方、員工有情、社會有愛、綠色營運五個CSR推動小組，針對所負責的各項永續議題，持續進行內外部的溝通與管理，充分回應利害關係人的需求。

這次報告書以證交所及其子公司台灣集中保管結算所股份有限公司、台灣網路認證股份有限公司及台灣指數股份有限公司為報導範圍，中英文版報告書已公布於證交所官網（中文版網址為https://www.twse.com.tw/CSR/zh/download.html，英

文版網址為https://www.twse.com.tw/CSR/en/download.html）。

證交所

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