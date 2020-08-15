電子支付繳保費 3種額度限制要注意

根據保險公司內部數據，保戶使用非現金方式繳保費已達九成五，除一般民眾常用的信用卡、銀行帳戶自動扣款外，為符合年輕人的支付習慣，也開放電子支付，首家電子支付業者已宣布繳保費服務上線，未來將有許多業者搶進。

金管會銀行局去年開放電子支付可用來繳交新台幣保單保費後，保險局六月也正式放行保險公司可跟電子支付業者委外合作，保費支付管道新增電子支付。

目前「搶頭香」上線的是街口支付，街口支付上月底宣布跟國泰產險合作使用街口支付繳保費，昨再宣布與國泰人壽合作，民眾如果是在國泰人壽網路投保，可以選擇街口支付來繳費，也可以利用街口支付的ＡＰＰ，會引導到國泰人壽的網路投保，接著同樣可使用街口支付繳費。

根據金管會統計，六月國內電子支付使用人數已突破九百萬，其中繳費占百分之廿五。另據街口支付內部統計，廿五歲以下使用電子支付比率為百分之十七，廿六至三十五歲占百分之三十五，三十六至四十五歲占百分之三十一，合計青壯年族群達八成五。顯示青壯年對電子支付的接受度較高，這些具備數位金融經驗的族群，正是喜歡自主規畫網路投保主力客群。

金管會提醒民眾，電支帳戶支付有限額，若保費過高者，應確認能否使用電支繳保費。目前電支帳戶分三類，僅以身分證、手機號碼認證者屬第一類帳戶，每月最高僅能支付三萬元；若再增加金融工具認證，例如綁定信用卡、銀行帳戶，屬於第二類帳戶，每月最高可支付三十萬元；若是用自然人憑證開戶，屬於第三類帳戶，每月支付上限是一百萬元。

除電子支付外，目前民眾最常使用的繳保費管道主要是信用卡與帳戶扣款。尤其信用卡可以賺回饋又能分期，經常是許多小資族繳保費的工具。但不是每一張信用卡都能繳保費賺回饋，部分卡別恐會將繳保費列在回饋之外，最好事先詢問銀行。

此外，要確認回饋方式是現金或點數，以玉山銀行受歡迎的Pi錢包信用卡來說，繳保費可以有百分之二「Ｐ幣」點數回饋，假設年底保費三萬元，就可賺六百點；喜歡現金回饋者，以渣打銀的現金回饋御璽卡為例，繳保費有百分之一點八八無上限現金回饋，以年繳保費三萬來說，下月帳單可現金回饋五六四元。

年輕族群近年也常使用數位帳戶，但若要用數位帳戶扣款保費，必須先到銀行留存印鑑簽章，並填寫授權書將印鑑章樣式或簽名送交保險公司，再送交銀行核對印鑑，非常耗時。富邦人壽也已開放保戶，只要有北富銀網銀或數位帳戶，可以線上辦理扣繳保費。