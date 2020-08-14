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金管會擬2021年創置永續板 吸引全球30兆元資金

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

全球投入永續投資資金已高逾30兆美元，台股除高殖利率外，一向以公司治理品質高著稱，金管會為進一步吸引外資，打算推動「永續板」市場，初步拍板2021年建置完成，商品初期規劃是綠色債券、社會債券及永續債券，未來再逐步掛上ESG（社會、環境、公司治理）指數及相關基金等，亦有助解決壽險業資金過度外流海外的問題。

金管會14日召開公司治理3.0公聽會，邀集公司治理相關單位、上市櫃公司代表及專家學者召開公聽會，廣泛蒐集外界意見並凝聚各界共識。將以3年為期，規劃推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」。藍圖以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大主軸為中心。

除了永續板外，金管會也正在研議從2022年起，要求資本額逾100億元的上市櫃公司，要在年度結束後75天內公布年度自結財務數字，以達到資訊即時揭露效果，2023年是75天內公布會計師核閱過的年度財報。過去公司經審閱年報一向只要在3月底前公告完成即可，未來可能會提前至更早，主要參考美國的規定，儘可能提前15天。

另外在強化董事會職能方面，針對2023年時資本額100億元以上的上市櫃公司及金融保險業，要將獨立董事席次由現行至少2席、占比5分之1提升到3分之1，最晚2026年要全數設置完成。至於在強化利害關係人溝通方面，研議強化自辦股務公司股務作業之中立性，現行76家可自辦股務的公司，亦鼓勵逐步委外辦理，集保公司將每年查核認證，類似評鑑制度，輔導改善，若不符標準的公司將會被收回自辦權。

金管會 債券

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