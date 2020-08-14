金管會推公司治理3.0 擬建置「永續板」

金管會規劃推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，今（14）日邀集公司治理相關單位、上市櫃公司代表及專家學者召開公聽會，將以五大主軸為中心，3年為期。討論繼「創新板」後，金管會亦打算規畫建置「永續板」，此外也列出包括縮短年報公布期限、強化自辦股務中立性、限制獨董連續任期與建立市櫃公司與國際投票顧問公司議合等。金管會說，會將公聽會意見一併研議後，於近期發布具體推動措施。

金管會說，推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」是希望帶動企業落實公司治理，提升永續發展，並引導投資人及相關利害關係人良性發展與互動，營造一個健全的ESG生態體系，以強化我國資本市場國際競爭力。此次藍圖依五大主軸為中心，規畫重點如下：

一、在強化董事會運作及董事職能方面。考量上市櫃公司面臨之市場環境日趨複雜及多元，為協助董事會職能有效發揮，將推動提高獨立董事席次、限制獨立董事連續任期、推動企業導入風險管理委員會機制及設置風險管理委員會、擴大公司治理主管設置、提供多元化的董事進修規劃、訂定獨立董事及審計委員會行使職權參考範例等措施。

二、在強化資訊揭露方面。考量國際投資人及產業鏈日益重視ESG相關議題及包括氣候相關財務揭露（TCFD）等資訊，為提醒企業重視ESG相關利害關係議題，並提供投資人決策有用之ESG資訊，將參考國際準則強化永續報告書揭露資訊、擴大永續報告書編製之公司範圍及第三方驗證之範圍，另為進一步確保資訊取得之及時性，將推動上市櫃公司公布自結年度財務資訊及縮短年度財務報告公告申報期限等措施，以提升資訊揭露透明度。

三、在強化利害關係人溝通方面。為強化上市櫃公司股東會運作，將研議強化自辦股務公司股務作業之中立性及提升電子投票結果之資訊透明度、逐步調降上市櫃公司每日召開股東常會之公司家數上限及強化公開資訊觀測站與公司網站公司治理資訊之揭露等措施，以保障股東權益。

四、在引導盡職治理方面。考量我國證券市場外資投資比重逐步上升，國際投票顧問機構對我國發行公司之影響力也隨之提高，將參考國外相關規範，增訂服務提供者之盡職治理守則，並建立國際投票顧問機構與國內上市櫃公司之議合機制，擴大我國盡職治理之產業鏈，並鼓勵機構投資人揭露盡職治理資訊，設立機構投資人相關評比機制，以強化機構投資人之股東行動，提升我國證券市場整體公司治理。

五、在企業自發性落實治理及永續發展方面。隨著全球氣候變遷及新冠疫情等對全球帶來之衝擊，各國紛紛開始重視企業及經濟的永續發展，藉由市場機制引導資金投入永續發展，係促使公司自發性注重永續議題的重要驅動力，本次藍圖亦將規劃建置永續板，推動永續發展相關商品，另並將透過提升公司治理評鑑效度，進一步鼓勵上市櫃公司自發性提升其公司治理品質。