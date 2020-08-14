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合庫講堂邀達人對談 分享安養樂活經驗

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

2018年65歲以上老年人占總人口數達14.01％以來，台灣早已踏入高齡社會，內政部預估於2026年台灣老年人口占比將超過20%，進入「超高齡社會」。當高齡已成為台灣社會的現在進行式，如何讓老年生活活得快樂、活得安心，成為社會各界高度關心的話題。身為樂活安養第一品牌之合庫銀行為協助高齡長者放心養老，於今（14）日舉辦「合庫講堂打造樂活安養精彩人生」活動，邀請知名財經專家夏韻芬、相聲大師宋少卿以及不老男神謝祖武現身說法，向近500位民眾分享自己享受豐富的樂活人生以及打造放心安養生活的寶貴見解。

本次合庫講堂係透過實體講座，達人進行經驗分享，協助民眾儘早規畫，打造未來美好人生。財經達人夏韻芬擅長將複雜的財經議題融入生活，教導大家聰明規畫、輕鬆理財；充滿樂活精神的相聲大師宋少卿以「樂活跟著我」為主題，說明自身經歷及保持正向人生的方式，與民眾分享如何讓快樂與生活為伍；而不老男神謝祖武則分享自己照顧失智母親的心路歷程，以及他在照顧母親的同時，體悟到事前規畫的重要性。

活動當天，三位講者也與合作金庫的長官及中華民國家庭照顧者總會代表進行深度對談，分享安養樂活的正確觀念，同時熱心回答參加民眾提出的各種問題，共度一個美好的星期五下午時光。

高齡化已是台灣社會關切的重要議題，為使高齡者享受安養生活，事先的規畫與準備必需充足完善。合庫銀行客戶的年齡層廣泛，透過多元的金融商品與服務，協助客戶一起創業、一同成長、一起變老，度過人生不同階段，安心享受樂齡生活，是合庫銀行應盡的企業社會責任。

合庫 謝祖武

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