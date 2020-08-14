任內解決彰銀爭議？財長：希望圓滿、成功不必在我

台新金（2887）日前宣布擬以55億元併購保德信人壽，並表示不排除出售部分彰銀持股。對此財政部長蘇建榮今（14）日表示，尊重台新金籌資方式。媒體詢問是否樂觀能在任內解決彰銀爭議？蘇建榮表示，期待有好的結果，但「成功不必在我，盡力就是。」

蘇建榮今日帶領記者前往花蓮參訪，媒體詢問近日台新金併購保德信人壽案，是否代表爭議多年的彰銀案有解？

蘇建榮笑說，談到這個問題「喉嚨癢癢的」，台新金已公開表示要以50多億元併購保德信，對此蘇表示，其資金來源要自己籌措，財政部表示尊重。

蘇建榮也表示，另一方面，未來併購保德信之後，也必須符合相關監理法規，對於台新金處理方式、資金籌措，原則上財政部表示尊重。

若是對彰銀來說，如果台新金釋出彰銀股票，蘇建榮說，表示整個「客觀環境」已經改變，也希望彰銀案能夠有圓滿解決，這部分他過去也曾提到，「我只能講到這裡。」

媒體追問，財政部與台新金是否有正式或非正式接觸，蘇建榮說，目前沒有。

對於任內是否能夠解決彰銀案？蘇建榮說，他的期望是能夠圓滿解決這多年來的爭議，但是「成功不必在我」，盡力就是，他說對任何事情他沒有所謂悲觀或樂觀，平常心、盡力而為便是。