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電子支付新里程碑！國泰人壽首創用街口支付繳保費

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

金管會保險局今年6月開放電子支付可以網路投保，街口支付成為首家可用電子支付繳交保險費用的服務業者。街口支付今（14）日宣布，攜手國泰人壽共同推出網路投保以街口支付繳費的便捷服務，帶給民眾免掏卡、免輸卡號的便利付費體驗，是第一家電支業者可支付保險費，讓網路投保與電子支付邁向新里程碑。

根據金管會最新公布的6月份數據，國內電子支付使用人數已突破900萬大關，實質交易款項更比去年同期成長34.2%。街口支付使用人數剛破300萬，分析用戶的年齡層發現，新世代對於電子支付的接受度較高，統計顯示，25歲以下使用電子支付比率為17.17％，26-35歲占比35.4%，36-45歲占使用人數31.4%，青壯年族群合計就高達八成五；這個具備數位金融經驗的族群，正巧是喜歡自主規劃網路投保的主力客群。

以國泰人壽網路投保選擇街口支付繳費，只要60秒就能完成；無論於國泰人壽網站、APP或透過街口+ APP引導至國泰人壽網站投保，選擇以「街口+」APP繳費，一秒內立即連結街口支付API，可直接手機付款、驗身並同時取得保障，付款體驗遠優於現行之輸入銀行帳戶、信用卡卡號的繳費方式。

國泰人壽 街口支付

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