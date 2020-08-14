街口攜手國壽 推出網路投保全新繳費方式

繼街口支付成為首家實現可用電子支付繳交保險費用的服務，街口支付再創首例，金管會保險局才剛於今年6月開放電子支付可以網路投保，即攜手國泰人壽共同推出網路投保能使用街口支付繳費的便捷服務，帶給民眾免掏卡、免輸卡號的便利付費體驗，也讓網路投保與電子支付邁向新里程碑。

根據金管會最新公布的6月數據，國內電子支付使用人數已突破900萬大關，實質交易款項更比去年同期成長34.2%。使用人數剛破300萬的街口支付，分析用戶的年齡層發現，新世代對於電子支付的接受度較高，統計顯示，25歲以下使用電子支付比例為17.17％，26～35歲比例為35.4%，36～45歲佔使用人數31.4%，青壯年族群合計就高達八成五；這個具備數位金融經驗的族群，正巧是喜歡自主規劃網路投保的主力客群。根據國泰人壽保戶調查，超過六成的年輕人都會主動推薦使用街口支付投保旅平險給親友，前三大推薦原因是：「超神速！候機時投保OK」、「50%現金回饋」、「可一鍵加購專機保障」！

一秒搞定！國泰人壽網站直接呼叫街口+ APP，連掏卡都不用！

現在國泰人壽網路投保選擇街口支付繳費，只要60秒就能完成；無論於國泰人壽網站、APP或透過街口+ APP引導至國泰人壽網站投保，選擇以「街口+」APP繳費，一秒內立即連結街口支付API，可直接手機付款、驗身並同時取得保障，付款體驗遠優於現行之輸入銀行帳戶、信用卡卡號的繳費方式，堪稱是網路投保最佳繳費工具。

使用街口支付繳國泰人壽保險費 享50%現金回饋

為慶祝此金融創新突破，自7月31日 (五) 起至9月30日 (三)，於國泰人壽「網路投保」專區，使用街口支付繳納「國泰人壽e悠遊旅行平安保險」、「國泰人壽鑫Money利率變動型年金保險(甲型)」保險費，可享以下優惠：

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