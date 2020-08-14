黃天牧：台新金併保險無高層指示或壓力

金管會主委黃天牧今（14）上午接受知名媒體人周玉寇廣播節目專訪時，被問到市場上最近關注的包括台新金併購保德信人壽、大同案等等，是否有受到來自高層、金融業或前長官等施壓？黃天牧首度對外界表示，他說「妳不見得相信，但這些案子目前沒有任何的提醒、指示或壓力。」周玉寇追問是不是「絕對沒有壓力、沒有行政院、總統府打電話，也沒有市場派的表親關係？」黃天牧說絕對沒有。

周玉寇節目前問到外界相當關心台新金當年買紐約人壽時因資本適足率不夠，現在董事會通過併購保德信人壽，並打算要賣彰銀持股的事情，問黃天牧的看法？黃天牧回答，台新金子公司沒有保險，應該是考量有一家保險公司對未來發展是好的，這一次標售得標對競爭力是有幫助，就金管會角度，審查牽涉到銀行局與保險局，依照當年南山人壽標售時立下五個原則，包括員工保戶權益、財務健全與專業經營團隊、長期承諾、穩健增資能力等原則，至於財務能力要看資本適足率與長期投資占淨值的雙重槓桿比率等，由二局會共同審查。

另外周玉寇也問台新金會不會因此被迫出售彰銀？公股常年保衛戰，這一次併購外界有很多（交換說）謠言？黃天牧說，他是從報紙與媒體報導上看到台新高層說會針對55億元聘金有釋出彰銀打算，「台新說的是如此，但我們還沒看到相關規畫。台新要提出他的財務規畫，目前還沒提出申請。黃天牧接著說「妳不見得相信，但這些案子目前沒有任何的提醒、指示或壓力。至於林全當初對台新金的承諾，周玉寇問會覺得政府沒信用嗎？黃天牧說以他的立場不適合論述，但他認為財政部做任何事都會有所本。

針對大同事件，黃天牧也說，金管會從6月30日開始從股票全額交割的處置、投保中心對董事長提起解任訴訟，依證交法依特別背信罪也移送，自辦股務也取消，另外媒體說金管會應該從個案推出立即糾正措施、中資部份在顧前主委時代甚至更早有查過、也找到過處分過，現在公司提出很多的檢舉案，須一個個清查跨境監理。此外金融改革，黃天牧說「金改每天都要改」。

此外周玉寇提到過去數十年來重要閣員都是政治任命，但蘇貞昌院長上任後破除這些，拔擢了像經濟部長王美花及金管會主委黃天少等從從基層做起的技術官僚，黃天牧也是從財政部、金融司工作到金管會等一路在公務體系待了數十年。被問到會不會受金控動輒千萬元到上億元的金融業董事長、總經理高薪所誘惑，「為何不去拿鑽石飯碗？」黃天牧說因為當初是接受政府公費獎學金出國深造，受政府栽培要為政府服務，也認為做公共政策是很有意義的事情，他也開玩笑說「沒有人找我，大概我太嚴肅」。

此外黃天牧職涯中也歷經多個政黨輪替，看過許多次國內包括十信等大型金融風暴，並經歷過多次的金改。周玉寇問，金管會如今行政裁量權非常大，如何看待這個位置？黃天牧說，金管會主委這個位置很多資源權利，但他看權利的另一面是責任，如何確保金融市場穩定。他舉十信事件，當時他在金融司工作負責本國銀行單位為例，74年2月十信爆發產生擠兌，是他第一次經歷到重大金融事件，一開始研究所老師來電，說他在十信有存款是否也要去提錢，他安慰自己老師說政府會好好處理不用擔心，但有一天一個老婆婆到金融司樓下陳情，看到黃天牧說著說著就聲淚俱下，在他面前下跪，請他幫忙好好保護其存款，受到這事震撼，黃天牧說自那次後，他真正體認到監理機關對存款戶有一份責任，一定要好好善盡職責。

另外，周玉寇問金管會金融監理裁量權大，在金融業待很久，是否被熟人老長官關說？黃天牧回應說，外界視為想當然耳，事實也不是完全沒有，但並沒有大家想的這麼嚴重。他說上任時就以「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神自我期許，來面對外界不當的壓力與關說。黃天牧說，至目前為止沒有發生這樣的事情，我們有原則來處理這種事情。罰款也都有級距，行政程序都需要遵照法規，可提訴願，金管會也不是每一次都贏。

另外周玉寇也問，現在金管會是找銀行麻煩的嗎？還是要幫助金融機構？黃天牧說，其實金融穩定像人呼吸「氧氣」一樣，平時民眾沒有感覺，但是一旦發生金融不安定時大家才開始重視，像當年的十信事件後，銀行法才開始限制利害關係人交易，次一年中央存保機制設置，2008年金融海嘯時，當時大筆民眾的資金從民營銀行向官股行庫大舉挪移，因此金管會金融穩定的工作非常重要。另外 ，他提及金融也是產業，金融產業競爭力也是國家的競爭，他的原則是「穩定跟發展並重」。