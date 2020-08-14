銀行利息收入 將逐步回溫

台灣金融研訓院昨（13）日發布今年7月我國銀行業高階主管指數（BEI）調查，預估整體銀行利息收入在價穩量增下，未來三個月可望逐步回溫，為去年12月、暌違八個月來首見。

台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑表示，7月份的指數，觀察放款業務有幾個面向，其中，利率市場、利息收入、平均利差、放款意願等四個分項指數同步上揚，為去年12月來首見，此與銀行業高階主管預估未來三個月利息收入逐步回溫的調性一致。

海外業務方面，銀行業高階主管也預估，未來三個月可望逐漸回溫，為該項指數今年6月回升後，連續第二個月指數走高。

研訓院調查結果顯示，銀行業者在國內方面，經營重點在觀察放款業務的「量」、「價」表現；政府大力推動紓困方案，預計金管會及央行將持續推動中小企業紓困低利貸款，國內銀行業的放款將呈現「量先價行」趨勢。

如果中央銀行今年維持政策利率水準，第3季的存放款利差，預估有機會維持在1.2個百分點左右。

手續費及佣金收入方面，下半年觀察重點為，財產信託及基金保管二大類業務表現，預估在保險商品手續費收入大幅減少下，將成為手續費類業務的主要獲利動能。

中央銀行今年3月降息以來，並未再次降息，銀行業高階主管也認為，國內利率持續下跌力道已經減緩，且逐漸止穩，分項指數較6月份調查時大幅上升。

股市方面，國內疫情控制相較其他國家良好，政經情勢相對穩定，吸引國際資金湧入，加上占台灣出口總額四成以上的資訊通信及電子零組件二大類產品上半年出口表現亮麗，台商資金也持續回流，銀行業高階主管持續看好台股中長線表現，對新台幣對美元走勢，也持續看升。

股市效應亦帶動未來三個月房市分項指數分數連續第三個月回升，並維持50以上表現。