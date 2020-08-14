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臺銀力挺產業 振興貸款績優

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

因應國內進入新冠肺炎疫情後的振興階段，為協助台灣產業取得超前部署契機，財政部號召九大公股銀行組成「金融國家隊」，共同推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，並提供新台幣1兆元的融資額度，促進六大核心產業發展、協助我國廠商進行國際鏈結布局及扶持企業創新及升級轉型，以提升競爭力，建立優勢地位。

為落實振興經濟的政策目標，臺灣銀行積極響應政策，自7月1日起鎖定資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠能再生能源產業、民生戰備產業等六大核心產業，以及與進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外台資企業，加強推動「兆元振興融資方案」，受理期間至民國110年6月30日，將有助企業減輕資金負擔，滿足企業進行國際布局、創新及轉型升級的資金需求。

臺銀表示，自該行7月開辦兆元振興方案以來，企業反應熱烈，單月核准額度已逾255億元；隨著我國疫情趨緩，國內經濟逐步復甦，未來該項業績成長幅度將可望逐漸升溫。

此外，臺銀前為因應疫情對國內企業造成的衝擊，積極辦理紓困振興貸款業務，力挺企業共度難關，截至7月底，已核准紓困件數為87,416件，總金額達2,148億元，整體成績表現亮眼，並於日前金管會辦理首階段「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」考核，獲評比為優等銀行的肯定。

面對後疫情時代，國內經濟進入振興階段，產業鏈面臨重整、企業面臨升級轉型之關鍵時刻，臺銀繼完成紓困作業首波任務後，也將接續積極投入振興融資業務的推動，透過提供充足資金，注入經濟活水，全力協助企業擴大投資及產業升級，以加速提振經濟動能，落實六大核心戰略產業發展及扶持中小企業的政策，順利達成兆元振興方案的目標。

疫情 臺銀

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