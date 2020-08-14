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彰銀推動都更 加速活化自有資產

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導
聯邦工程顧問公司副總經理陳彥廷（左起）、大陸工程公司總經理陳學聖、彰化銀行董事長凌忠嫄、大陸建設公司董事長張良吉、大陸建設公司總經理廖淳森、周夢龍建築師事務所周夢龍建築師出席天津街都更案動土典禮。彰銀／提供
聯邦工程顧問公司副總經理陳彥廷（左起）、大陸工程公司總經理陳學聖、彰化銀行董事長凌忠嫄、大陸建設公司董事長張良吉、大陸建設公司總經理廖淳森、周夢龍建築師事務所周夢龍建築師出席天津街都更案動土典禮。彰銀／提供

彰化銀行響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化，繼北門分行都市更新案於去年年底開工興建後，天津街都市更新案於昨（13）日舉行開工動土典禮。

彰化銀行天津街都更案建築物原為員工宿舍，屋齡逾50年，為活化資產，提高資產使用效益，於2011年同意參與由「大陸建設股份有限公司」擔任實施者之都市更新案，歷時近八年，在去年7月權利變換計畫經台北市政府核定公告，並於同年12月取得建造執照，預計將於2023年底完工。

本都更案基地占地531坪，彰化銀行占比近三成為最大地主，土地使用分區為第三種商業區，全案獲得容積獎勵額度19.31％，由「PGA周簡建築師事務所」周夢龍建築師負責規劃設計，將興建地下五層、地上23層的鋼筋混凝土造建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數近6,500坪，設計規格將以取得綠建築銀級標章為目標。

彰銀表示，本都更案預期完工後，除為天津街老舊市容增添新風貌外，將藉由建築量體退縮6公尺，留設安全人行空間，以改善天津街街道狹窄及人車爭道的問題，進而提升防救災機能，建構舒適的都市環境。彰銀未來預計將可分回之建物一、二樓規劃作為金融科技分行，其餘部分則為自用或出租，以增裕營收。

彰銀因歷史悠久，老舊行舍眾多，為提升銀行資產使用效益及配合政府推動都更、危老改建政策，將活化資產列為年度重點工作，積極重建部分老舊行舍，並以自有房地參與改建，目前除了「北門分行行舍」及「天津街宿舍」外，還有兄弟飯店附近的「城東分行」及位於新北市的「板橋府中路」都更案正在進行，以及台北市「延平南路」房舍亦規劃整合中。另在危老改建方面，還有南京西路的「建成大樓」一案。

彰銀表示，未來將持續推動都更、危老，藉由容積獎勵措施，提高更新後不動產之利益，達到資產使用最大化效益，進而共創都市及產業新風貌。

都更 都市更新 彰銀

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