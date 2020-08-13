台新金併保德信 中華信評：展望「穩定」

台新金控宣布將透過現金交易的方式收購保德信人壽， 中華信評認為，交易規模相對較小，台新金控集團因此購併案對信用結構的影響在可吸收的範圍，儘管保德信的資本水準較台新金弱，但台新金應能維持目前的信用結構，因此確認台新金控與其主要子公司的發行體信用評等不變， 台新金長期評等的展望為「穩定」，預期在未來一至二年內應能繼續將資本水準維持在強等級。

中華信評今天確認台新金控、台新銀行，以及台新大安租賃的長期與短期發行體信用評等，同時確認台新銀行受評債券的債務發行信用評等，台新金及其子公司的評等展望為「穩定」。

中華信評認為，以保德信相對於台新金而言較小的規模來看，台新金收購保德信的計畫對合併信用結構的影響有限。以台新金至2019年12月底為止的財務數據來看，保德信依擬制性基礎計算約占台新金控集團合併資本的5%，總資產則占8%。

中華信評預期，在完成收購後，台新金的雙重槓桿比將會升高，但仍將維持在約 122%的可控範圍內。

台新金以銀行子公司為主要獲利貢獻來源，台新銀行對台新金2019年底時的總資產與資本的貢獻度皆在 90%以上。中華信評預期，完成併購案後台新銀行對台新金的貢獻度仍將維持在約 90%，未來幾年台新金控集團應會繼續維持以銀行事業為主體的架構。

中華信評認為，台新銀行的資本水準在中華信評認定的強等級，但保德信的資本水準則僅達普通等級。不過，以台新金採取審慎的資本管理措施來看，中華信評並不認為此次併購行動將會明顯削弱金控集團的整體資本強度。

在未來一至二年期間，中華信評預期，台新金控集團應可繼續維持強等級的資本水準，台新銀行應可繼續維持允當的業務狀況、資產品質、以及資金來源與流動性結構，台新金控集團的合併信用結構應可維持穩定，且其以銀行事業為主體的架構也將維持不變，評等展望「穩定」。

中華信評指出，若台新銀行或台新金控集團因採取過度積極的業務擴張行動、或發生大規模的授信損失情況、或在保德信併入台新金後出現突發性的大額資本需求，導致無法繼續將資本水準維持在強等級範圍內，則可能會調降信用評等。

若台新銀行的風險調整後資本比在未來一至二年內下滑至低於 10%的水準，即可視為是資本水準已經下降的指標；若上升至高於 15%的水準，即可視為是其資本水準已獲提升的指標。

若台新銀行的資產品質因信用風險控管轉趨寬鬆或因提高風險偏好而明顯惡化，則中華信評也可能會調降台新金控與其主要子公司的評等。