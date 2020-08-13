黃天牧與投信投顧高層對話 業者提四大面向開放

金管會主委黃天牧今（13）日參加證券期貨基金會舉辦一場資產管理座談會，與多家投信投顧董事長、總經理等高層面對面對話，業者提出包括機器人理財「全委代操流程簡化與投顧加值」、基金贖回交割日T-DAY為零、放寬小規模指數型基金ETF集中度分散門檻，以及開放投信可兼營不動產信託基金REITs等四大主題開放建議，黃天牧承諾可研議，官員表示將再與投信投顧公會進一步討論。

據證期局官員轉述，投信投顧業者今天在座談會中提出四大主要議題。其一是機器人理財方面，為有利小額投資人可以參與多元的資產理財，建議朝「全委代操簡化」與「投顧加值」二大方向研議，簡化是降低全委代操的條件，目前無論投信投顧全委代操每筆金額限至少500萬元，不利機器人理財「普惠金融」所需，因此業者建議可調降500萬元的門檻，至於機器人理財有類似投顧業務，建議放寬包括部位調整可自動再平衡（加減碼）等，朝加值功能方向放寬。官員表示， 會跟投信投顧公超再討論。

此外有關基金贖回交割日T-DAY為零希望提早上路，不必等群益投信與群益證券合作的監理沙盒的成果，目前基金贖回交割日還需3~5天，業者希望採券商代墊方式，類似先「借錢」方式給投資人買賣其他基金與股票，可讓T-DAY降至0，提高投資人理財效率，但基於使用者付費，投資人需付5天期間的「借款利息」，只是現在低利率費用不高，投信投顧公會樂觀其成，下周二擬跟券商公會就此進行討論，對此證期局官員表示，因為T+0借錢要有擔保品，涉及再途款融通問題，需要有法規依據，未來還需修券商資金借貸業務款項等規定。

另外過去壽險公司為了規避匯率風險與投資上限而大買債券ETF，間接投資海外債券，但因金額過大且集中少數投信，為恐發生系統性風險，金管會去年10月要求新發行的債券ETF，單一投資人比例不得高於總規模50%，滿半年降到30%，卻造成投信ETF募資不利，業者建議規模過小的基金可不適用此門檻。證期局官員表示有討論空間，會再跟公會進一步研議。

最後是有關比照新加坡與日本模式，開放讓投信也可以兼營不動產信託業務REITs，與銀行信託雙軌並行，以解決現在交易冷清、銀行兼顧保管跟運用趨向保守等問題，此案需修改投信投顧法，證期局表示，全案還要簽報金管會後再舉辦公聽會。