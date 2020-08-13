央行抓炒匯金檢外銀 匯銀：內情不單純

因大型糧食進口商涉炒匯，中央銀行大規模金檢外銀一案餘波盪漾，熟悉外匯操作的金融圈人士今（13）日說，若預期新台幣匯率升值，進口商根本不用做避險，因為新台幣匯率升值對進口商有利，如果廠商不是為了避險，而是套利炒匯，央行理論上查得到，屆時，承辦外銀就可能挨罰。

中共解放軍今日宣布，解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練；不畏共軍演習、兩岸關係緊張壓力，台北匯市量縮震盪，終場在中央銀行調節下微幅升值0.4分，收在29.536元，終結連四貶，總成交量僅9.96億美元。

「外資偏向匯出，但量不是很大，進出口商也顯得意態闌珊，總成交量還不到10億美元」，匯銀主管說。

市場盛傳，被央行金檢的五家外銀，囊括美系、歐系和亞系，按央行規定，如果廠商做遠期外匯（DF）不是基於實際需求、沒有交易單據佐證，那麼就是套利炒匯，若被查出具體事證，央行便可能進行懲處。